الجزائر تسجل 343 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر 343 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، السبت, أن إجمالي الإصابات وصل إلى 133070 , فيما بلغ مجموع الوفيات 3565.

إلى ذلك، سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 455 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 523620.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، السبت، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9207، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 510958.