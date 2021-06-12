شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة تؤدى إلى تفاقم انتشار حب الشباب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو حالة التهابية مزمنة تؤدي إلى تكسير الجلد وتسبب البثور والرؤوس البيضاء والخراجات والرؤوس السوداء وما إلى ذلك، وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى حب الشباب مثل التغيير الهرموني في سن البلوغ ، الإجهاد، الحيض، الأدوية، وفى التقرير التالى نرصد العادات التي يجب تجنبها والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- إزالة البثور بطريقة خاطئة

البثور محاطة بالبكتيريا التي تحبسها بشرتك ، فكلما ضغطت أو تفرقع بثرة ، هناك مصيران تقررهما بنفسك، إما أن تتغلغل البكتيريا المحاصرة في جلدك مع هذا الصديد وتجعل البثور أكثر تورمًا وحمراء مما يزيدها سوءًا أو تنتشر البكتيريا التي تخرج عن طريق الفرقعة مما يؤدي إلى ظهور المزيد من البثور.



تفرقع البثور

2- هاتفك

أنت تتجول بهاتفك في كل مكان ، تلمسه كثيرا في اليوم ، وبالتالى تنتقل الأوساخ والبكتيريا من أصابعك وتتراكم على شاشات الهواتف الذكية، عندما تستخدم هاتفك أثناء التحدث إلى شخص ما ، تقوم بفرك تلك الشاشة القذرة المتراكمة مع الكثير من البكتيريا على وجهك والتي تسبب انتشارًا في الخدين والذقن والفم، تنتقل البكتيريا نفسها من هاتفك إلى أصابعك ثم إلى وجهك.



هاتفك

3- تجاهل واقي الشمس

فرصتك لجعل واقي الشمس أفضل صديق لك إلى الأبد، ويعد عدم وضع كريم الوقاية من الشمس من أكبر العادات التي تقوم بها، ولا يقتصر الأمر على حماية شاشتك من الأشعة فوق البنفسجية، بل ثبت أيضًا أن الواقي من الشمس مفيد في منع ظهور حب الشباب.



واقي الشمس