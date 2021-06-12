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هل يؤثر فيروس كورونا على كرات الدم الحمراء؟.. اعرف الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية الموجة الجديدة من كورونا، تغيرات لحقت بعض الأعراض المتعلقة بالعدوى، ومن بين الأعراض القليلة الجديدة لعدوى كورونا ضيق التنفس أو الحرمان الحاد من الأكسجين، فبعد دخول الفيروس الجسم يصيب خلايا الدم الحمراء غير الناضجة (RBC) مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مما يتسبب في آثار خطيرة على استجابة الجهاز المناعي.

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أسباب انخفاض مستوى الأكسجين
 

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Stem Cell Reports ، سبب معاناة العديد من مرضى كورونا ، حتى أولئك الذين ليسوا في المستشفى، من نقص الأكسجة  وهي حالة خطيرة محتملة حيث يكون هناك نقص في الأكسجين في أنسجة الجسم.

وسلطت الدراسة الكندية من جامعة ألبرتا الضوء أيضًا على سبب كون عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات علاجًا فعالًا لأعراض كورونا.

وقال الباحثون، إن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم يمثل مشكلة كبيرة لدى مرضى كورونا، و لهذا السبب ، اعتقدنا أن إحدى الآليات المحتملة قد تكون أن كورونا يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء."

ووفقًا للباحثين في الدراسة فإنه مع ازدياد حدة المرض، تتدفق كرات الدم الحمراء غير الناضجة إلى الدورة الدموية ، وتشكل أحيانًا ما يصل إلى 60 % من إجمالي الخلايا في الدم، وقد وجد الفريق أيضًا أن عقار الديكساميثازون يثبط استجابة مستقبلات ACE2  لكورونا  في كرات الدم الحمراء غير الناضجة ، مما يقلل من فرص الإصابة، كما يزيد الدواء أيضًا من معدل نضج كرات الدم الحمراء غير الناضجة ، مما يساعد الخلايا على التخلص من نواتها بشكل أسرع.

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ما هو نطاق تشبع الأكسجين الطبيعي؟
 

يشير التشبع بالأكسجين عمومًا إلى النسبة الفعلية للهيموجلوبين المؤكسج الموجود في دم الشخص والذي ينتقل من الرئتين إلى أعضاء أخرى مختلفة من الجسم، وهذا هو واحد من أكثر وظائف جسم الإنسان حيوية.

يعتبر الشخص بصحة جيدة عندما يكون مستوى الأكسجين أعلى من 94، ويمكن أن يتراوح مستوى التشبع في أي مكان بين 94-100، ولكن عندما يكون مستوى الأكسجين أقل من 94 ، يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة في الدم ، والذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

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علامات الحاجة إلى مساعدة طبية في حال انخفاض مستوى الأكسجين
 

الأكسجين مهم لعمل الجسم، وأي انخفاض في مستواه يمكن أن يصبح قاتلاً، وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تخبرك أن مستوى الأكسجين لديك ينخفض ​​وأنك بحاجة إلى دعم طبي.

-ألم الصدر غير المبرر (مستمر).

-عندما يكون مستوى الأكسجين لديك أقل من 90 لأكثر من ساعة إلى ساعتين.

-تلون مفاجئ في شفتيك وجلدك.

-يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين في الجسم أيضًا إلى مضاعفات عصبية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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