شكرا لقرائتكم خبر عن هل «قوارير المياه» تُسبب العقم لدى الرجال؟.. طبيب يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف اختصاصي العقم والذكورة الدكتور عبد الله الفاخري أن أحدث الدراسات العلمية التي أجريت مؤخراً أوضحت أن التلوث البيئي ضمن الأسباب الرئيسية لإصابة الرجال بالعقم.

وأضاف في لقاء مع برنامج” 120″ على قناة “الإخبارية، أن بعض المُركبات الكيماوية تؤثر على خصوبة الرجال، موضحاً أن أبرز هذه المُركبات البلاستيكية حيث تؤدي إلى نقص هرمون الذكورة نتيجة إفراز بعض المواد الضارة.

وأبان أن المركبات البلاستيكية المقصود بها تلك الموجودة في قوارير المياه و الصحون التي يحفظ فيها الطعام.

وأكد “القاخري” أن الإصابة بداء السكري والسمنة المفرطة إحدى الأسباب كذلك التي تؤدي إلى الإصابة بالعقم.