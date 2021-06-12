المغرب يسجل 455 إصابة بكورونا.. ولبنان 148 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 455 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 523620.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، السبت، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9207، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 510958.

فيما سجّل لبنان 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 542523 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 527174، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7794 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.