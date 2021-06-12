شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تؤثر على إنقاص الوزن وتسبب فشل "الدايت".. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن قد يكون من المهام الشاقة ولكن مع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، لن يكون الأمر مستحيلًا، ويقع الكثير من الناس في أخطاء أثناء عملية إنقاص الوزن، وهو ما يزيد عملية فقدان الوزن صعوبة، في هذا التقرير نقدم الأخطاء التي تؤثر على عملية إنقاص الوزن وتسبب فشل "الدايت" لتتجنبها، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

أخطاء تؤثر على إنقاص الوزن وتسبب فشل الدايتالتركيز أكثر من اللازم على وزنك على الميزان

لا يتعلق فقدان الوزن بالأرقام فقط على الميزان، بل يتعلق الأمر بالحصول على جسم صحي وتقليل جميع المخاطر المحتملة للإصابة بالأمراض، إذا ركزت فقط على المقاييس ، فقد تتجاهل احتياجاتك الغذائية، مما قد يخلق مشاكل صحية أكبر لك في المستقبل، بدلاً من ذلك التزم بنظام غذائي صحي ولا تتنازل عن صحتك.

عدم رفع أوزان كافية

أثناء إنقاص الوزن قد يساعد رفع الأثقال وتدريب المقاومة على تقوية الجسم ويحسن التكوين العام للجسم، خاصة عندما تهدف إلى إنقاص دهون البطن والفخذين ويوصى الخبراء بالتمارين المكثفة.

اختيار نظام غذائي قليل الدهون

اتباع نظام غذائي قليل الدهون يروق لأي شخص يحاول إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فهو ليس حلاً طويل المدى لأهدافك في إنقاص الوزن.

لن يؤدي اختيار نظام غذائي قليل الدهون إلى التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك أكثر جوعًا سيؤدي ذلك فقط إلى كثرة الأكل فيما بعد، مما قد يؤدي إلى تحطيم عملية إنقاص الوزن.

عدم تناول ما يكفي من البروتين

النظام الغذائي الصحي بالبروتين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت إلى جانب تزويدك بأقصى قدر من الطاقة، فإنه يساعدك أيضًا على تجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية لفترات طويلة ويزيد أيضًا من معدل الأيض ويحمي كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، قد يكون من الصعب للغاية الابتعاد عن الأطعمة اللذيذة وغير الصحية. لذلك ، في البداية ، فإن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه هو تناول سعرات حرارية أكثر من حرقها، مفتاح فقدان الوزن هو العكس تماما. يمكن أن يساعدك التمرين المنتظم والأكل الصحي على تحقيق ذلك.