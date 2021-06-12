شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الأناناس والبطيخ يرفع مستويات سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن العادات الغذائية وأنماط الحياة المختلفة التى نتبعها لها تأثير مباشر على الصحة البدنية، حيث أنه من المهم إتباع نظام غذائى صحي يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية وكذلك ممارسة النشاط البدنى من أجل تفادى العدوى والأمراض.

أما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة فمن المهم إتباع نظام غذائى صحى من أجل السيطرة على المرض وتفادى المخاطر الناتجة عنه، وهو الحال بالنسبة لمرضى السكرى من النوع 2 وهو حالة مزمنة تتقلب فيها مستويات السكر في الدم باستمرار.

يوفر استهلاك الفاكهة بالنسبة لمرضى السكرى على وجه التحديد، فوائد صحية لا تعد ولا تحصى من أجل السيطرة على هذه الحالة المرضية، ولكن هناك أنواع من الفاكهة يمكن أن ترفع من مستويات السكر في الدم، ويرصد موقع "إكسبريس" 5 أنواع من الفاكهة يجب استهلاكها باعتدال لتفادى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة التي تتفكك ببطء يكون لها تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم، أما تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعًا معينة من الفاكهة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خاصة تلك التي تتحلل بسرعة.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية، تشتمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بما يؤثر على مستويات السكر فى الدم وقد تؤدى إلى ارتفاعها:

1-البطيخ

لابد لمرضى السكرى الحذر عند تناول البطيخ خاصة أنه يعمل على زيادة مستويات السكر فى الدم بشكل سريع وملحوظ، وذلك لأن البطيخ يمتاز بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ومستوى السكر في الدم يستجيب إلى المؤشر الجلايسيمي فى الأطعمة التى تتناولها.

2-اليقطين

تناول جزء واحد من اليقطين قد لا يؤثر على مستويات السكر فى الدم، ولكن مع الإفراط بتناوله قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر ويؤدى إلى ارتفاعها.

3-الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة أعلى من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى وكمية كبيرة من الكربوهيدرات، ما يعني أن تناوله من جانب مرضى السكرى يجب أن يكون بحذر شديد لما له من تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

4-عصير الفواكه

عصائر الفواكه الطبيعية توفر الكثير من الفوائد الصحية لأنها غنية بالفيتامينات، ولكن وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، فإن العصائر ترفع مستويات السكر في الدم لذلك من الأفضل استبدال العصائر بالمشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة أو تلك الخالية من السعرات الحرارية كالماء.

5-الفاكهة المجففة

يجب الانتباه إلى المؤشر الجلايسيمى الذى تحتوى عليه الفواكه المجففة لأنه يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر فى الدم، لذلك من المهم تجنب تناول الفواكه المجففة ذات المؤشر الجلايسيمى العالى للحفاظ على مستويات السكر فى الدم تحت السيطرة، كما يجب تناول الفواكه المجففة التى يضاف إليها سكر أثناء التصنيع مثل المانجو والأناناس والفراولة.