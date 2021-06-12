أحدث اختراعات روسيا لتطعيم الأطفال بلقاح "سبوتنيك"..أعرف التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أزيح الستار عن أحدث اختراعات روسيا في عالم التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو عبارة عن بخاخ للأنف مخصص للأطفال.



وقال عالم روسي، السبت، إن بلاده اختبرت بخاخا للأنف يحتوي على لقاح (سبوتنيك-في) الواقي من مرض كوفيد-19 ويناسب الأطفال بين سن 8 و12 عاما، مضيفا أنها تعتزم إطلاق المنتج الجديد في سبتمبر/ أيلول.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جينتسبرج رئيس معهد جماليا الذي طور اللقاح الروسي وقائد هذه الدراسة إن بخاخ الأطفال يستخدم اللقاح نفسه "فقط بدلا من الإبرة، يوضع بخاخ".

ونُقل عن جينتسبرج قوله خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين إن من المتوقع أن تصبح الجرعة المخصصة للأطفال جاهزة للتوزيع بحلول 15 سبتمبر/ أيلول.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة تاس أن المجموعة البحثية اختبرت اللقاح على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقال "نطعّم (مرضانا) الصغار عن طريق الأنف، نستخدم اللقاح نفسه عبر بخاخ للأنف" لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن الدراسة مثل عدد الأطفال الذين شاركوا فيها.