ليبيا: تطوير القطاع الصحي الخاص لتجنب العلاج بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت الحكومة الليبية على ضرورة تطوير القطاع الصحي الخاص، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، ما سيوفر على ليبيا ملايين الدولارات.

جاء ذلك خلال في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، على هامش مشاركته في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار "المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل".



وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أكد الدبيبة أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ما من شأنه مساعدة المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

شراكة حقيقية





وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص.

وقال إن بلاده بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة للمواطنين، وعدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية.



ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير احتياجات ليبيا من الخدمات الصحية، بشكل يغني البلد الأفريقي عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

وأشار إلى أن الأهداف التي تسعى الحكومة إليها في المجال الصحي ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية، ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.





وتعاني ليبيا من انتشار جائحة كورونا، في وقت تواجه حملة التطعيم فيها صعوبات، بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزاً في كل أنحاء البلاد.

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحاً انخفاضاً في الإصابات، وارتفاعاً في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.



وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلد الأفريقي إلى 188 ألفاً و762 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و170 حالة نشطة، ووفاة 3158.