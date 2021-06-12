كورونا والإنفلونزا والهربس.. مركب واعد يحفز المناعة ضد هذه الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد علماء بشركة أدوية بريطانية جزيئا جديدا قادرا على تحفيز الجهاز المناعي الفطري ضد فيروس كورونا المستجد، وعدد من الفيروسات.

وحدد علماء بشركة الأدوية البريطانية "جلاكسو سميث كلاين" المركب دياميدو بنزيميدازول أو الذي يعرف اختصار بـ (ديابزي -4)، وقالوا إنه قادر على تحفيز الجهاز المناعي الفطري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدد من الفيروسات، منها فيروس الإنفلونزا والهربس.

بحسب النتائج، التي نشرت في العدد الأخير من دورية "ساينس إميونولوجي"، يدفع المركب (ديابزي -4) الجهاز المناعي للاستيقاظ، مما يمنحه دفعة لمحاربة مسببات الأمراض قبل أن تترسخ، كما يقول الدكتور فياكرا همفريز، الباحث الرئيس بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للشركة.

ويشرح همفريز ما يفعله المركب قائلا: "تعمل اللقاحات عن طريق تحفيز الجهاز المناعي التكيفي الذي ينتج أجسامًا مضادة للأمراض والفيروسات، ومن خلال أخذ قطعة صغيرة من الفيروس الذي لا يسبب العدوى، وفي حالة كورونا المستجد هو جزء من البروتين الشائك الذي يلتصق بالخلايا الظهارية ويصيبها، يمكن للعلماء تعليم الجهاز المناعي التكيفي للتعرف على غزاة فيروسية معينة، وبمجرد تدريب الجهاز المناعي التكيفي يمكن أن يستجيب بسرعة أكبر للمواجهات اللاحقة عن طريق إنتاج الأجسام المضادة التي تقاوم الفيروس، وهذا يمنع الأمراض الخطيرة، مثل (كوفيد -19)، وفي بعض الحالات يمنع العدوى تمامًا".





ويستطرد: الجهاز المناعي الفطري له أكثر من وظيفة، حيث يحدد الجهاز المناعي الفطري أي مُمْرِض قد يواجهه - سواء كان بكتيريًا أو فيروسيًا أو فطريًا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية في إنتاج السيتوكينات التي تعمل كخط دفاع أول ومستجيب مضاد للفيروسات، كما أنه ينبه الجهاز المناعي لوجود الفيروس الغازي ويحفز جهاز المناعة التكيفي للاستيقاظ".

ويضيف: "المركب (ديابزي -4) يمكن أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للجهاز المناعي، مما يمنحه دفعة لمحاربة مسببات الأمراض قبل أن تترسخ".





وفي التجارب المعملية التي أجريت خلال الدراسة، تم إعطاء (ديابزي -4) عن طريق الأنف، مباشرة إلى موقع الإصابة في الفئران، وأظهر النتائج أنه يمكن أن ينشط جهاز المناعة ويقضي على العدوى الفيروسية مثل كورونا المستجد والإنفلونزا والهربس.

ويقول همفريز: "كان الأمر مذهلاً نوعًا ما، فجرعة واحدة من (ديابزي -4)، كانت قادرة على حماية 100 في المئة من الفئران من مرض شديد".



ويضيف أن الدراسات اللاحقة على الخلايا البشرية أظهرت أن (ديابزي -4) كان قادرًا على تحفيز الاستجابة المناعية الفطرية عن طريق تنشيط مسار بروتين سيتينج ( STING ) الذي ينتج الإنترفيرون المناعي.