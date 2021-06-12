شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية تؤكد حاجة مريض كورونا للدخول للمستشفى .. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج بعض حالات كورونا الشديدة الدخول إلى المستشفى بسبب المرض الشديد بما في ذلك الشباب، والذين يصابون بالالتهاب الرئوى وفشل الجهاز التنفسي، بينما تنخفض حالات كورونا اليومية في جميع أنحاء العالم، يجب عدم الشعور بالتراخى والالتزام بالإجراءات الإحترازية وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، وهناك علامات تؤكد أن مريض كورونا يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى.

علامات التحذير من دخول المستشفى فيروس كورونا:

- الارتفاع الثاني في الحمى خاصة بعد اليوم الخامس: يبدأ فيروس كورونا يحمى الكثير من الناس ولكن يجب استشارة الطبيب فورًا إذا عادت الحمى الشديدة.

- استمرار الحمى حتى الأسبوع الثاني: إذا لم تستقر الحمى من اليوم الأول واستمرت حتى الأسبوع الثاني.



فيروس كورونا

- السعال الشديد: إذا اشتد السعال في الأسبوع الثاني فهذه علامة على أن الأمور قد تنحدر إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

- ضيق التنفس: إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس بشكل صحيح أثناء القيام بأصغر الأنشطة، فيجب أن يأخذ الأمر على محمل الجد.

- يجب فحص تشبع الأكسجين على فترات منتظمة وإذا استمر في الانخفاض ، فقد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى على الفور.

أعراض فيروس كورونا الشديدة

الارتباك:يؤثر مرض فيروس كورونا بشكل رئيسي على الدماغ والجهاز العصبي، إذا كان المريض يعاني من الهذيان والارتباك والصعوبة في التحدث بوضوح ، فهناك حاجة إلى الاهتمام الفورى.

ألم الصدر:يؤثر الفيروس أيضًا على رئتيك وإذا كان هناك أى إزعاج حول المنطقة، فعليك مراجعة الطبيب.



أعراض فيروس كورونا

- يجب أن يكون المريض على اتصال دائم بالطبيب منذ بداية المرض، والشفاء، وحتى مرحلة ما بعد كورونا، هناك علامات معينة للمرض.

- يجب اختبارها من وقت لآخر لتجنب المشاكل طويلة المدى مثل تخثر الدم أو السكتة القلبية.