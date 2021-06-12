شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: يمكن للحاصلين على اللقاح خلع الكمامة بمحطات النقل العام المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا والذين يستخدمون وسائل النقل العام لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء كمامات في أماكن مثل مناطق الانتظار في الهواء الطلق أو المقاعد في الهواء الطلق.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها تخطط لتحديث تعليمات ارتداء أقنعة الوجه الخاصة بها لتعكس التغيير ولتتوافق بشكل أفضل مع إرشاداتها للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت CDC إنها "ستمارس سلطتها التقديرية التنفيذية بعدم طلب الأقنعة في المناطق الخارجية لمراكز النقل، مثل محطات الحافلات أو القطارات، أو المناطق المفتوحة على العبّارات أو العربات أو الحافلات.

وتشمل وسائل النقل العامة "الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة ومشاركة الركوب والنقل البحري والعربات والتلفريك".

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): "في حين أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يستأنفون العديد من الأنشطة دون ارتداء قناع، فإن بيئة السفر تقدم مجموعة فريدة من الظروف بناءً على العدد والتفاعل الوثيق للمسافرين (سواء تم تلقيحهم أو عدم تلقيحهم)".

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد يجب أن يستمروا في ارتداء الأقنعة في هذه المناطق.

وأكدت CDC أنه يجب على الأشخاص المُلقحين وغير المُلقحين الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة في أماكن النقل العام، إلا في ظل ظروف معينة، مثل تناول الطعام أو الشرب أو تناول الدواء.

وأصدر الدكتور فيفيك مورثي، الجراح العام الأمريكي تحذيرًا لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم وقال: "بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تلقيحه ، فإنهم معرضون للخطر بشكل متزايد مع تطور المزيد والمزيد من المتغيرات"، مستشهدًا على وجه التحديد بـ B.1.617.2 ، أو متغير دلتا ، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وقال: "إن الأخبار حول متغير دلتا هي دليل على سبب أهمية التطعيم في أسرع وقت ممكن بالنسبة لنا"، مضيفًا أن المتغير دلتا أكثر قابلية للانتقال وربما أكثر خطورة."