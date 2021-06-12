أسبوع عطلة في موسكو لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، السبت، عطلة عن العمل لمدة أسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا بالعاصمة الروسية، في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات.

وقال سوبيانين في بيان: "لا يمكننا التصدي لهذا الوضع في موسكو، حيث سجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت".

وأضاف: "لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوماً يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو/حزيران".

وأعلنت روسيا، السبت، تسجيل 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة حادة لليوم الخامس على التوالي، ما رفع إجمالي الإصابات اليومية لأعلى مستوى منذ 3 أشهر.