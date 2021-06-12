شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى ارتفاع تحليل TSH للغدة الدرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل TSH من التحاليل المهمة المتعلقة بعمل الغدة الدرقية، وTSH اختصارًا لهرمون تحفيز الغدة الدرقية - وهو هرمون الغدة النخامية الذي يعمل كمرسل للغدة الدرقية عندما تفرزه الغدة النخامية، فإنها تحفز إنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية، وهناك أسباب كامنة وراء ارتفاع معدل تحليل TSH نتعرف عليها من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" في التقرير التالي.

كيف تتغير مستويات تحليل TSH

وفقاً لموقع verywellhealth فإن مستويات TSH مربكة على سبيل المثال، يمكن أن يكون سبب ارتفاع مستويات الهرمون المحفز للدرقية (TSH) أن الغدة الدرقية غير نشطة، في حين أن انخفاض مستويات هرمون TSH يمكن أن يعني أنها مفرطة النشاط يمكن أن يساعد فهم كيفية عمل الغدة الدرقية بالضبط.

تفرز الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية عندما تعمل بشكل صحيح، تكون الغدة الدرقية جزءًا من حلقة التغذية الراجعة مع الغدة النخامية التي تتضمن العديد من الإجراءات:

أولاً: تستشعر الغدة النخامية مستوى هرمون الغدة الدرقية الذي يتم إطلاقه في مجرى الدم.

تفرز الغدة النخامية هرمون TSH، الذي يحفز الغدة الدرقية على إفراز المزيد من هرمون الغدة الدرقية.

عندما لا تنتج الغدة الدرقية، لأي سبب كان - المرض أو الإجهاد أو الجراحة أو الانسداد، على سبيل المثال - ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، فإن الغدة النخامية لديك تحفز الغدة الدرقية على إنتاج المزيد.

إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط وتنتج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، فإن الغدة النخامية تستشعر أن هناك الكثير من الهرمون المنتشر ويبطئ أو يوقف إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

أسباب ارتفاع تحليل TSH

يعني ارتفاع TSH أشياء مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان الشخص قد عرف مرض الغدة الدرقية أم لا.

في الأشخاص غير المصابين بمرض الغدة الدرقية

عادةً ما يشير ارتفاع هرمون TSH لدى الأشخاص الذين لا يخضعون لعلاج أمراض الغدة الدرقية إلى وجود قصور الغدة الدرقية الأولي.

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، ويحدث لأن الغدة الدرقية تنتج كمية غير كافية من هرمونات الغدة الدرقية وستشعر الغدة النخامية بهذه المستويات المنخفضة وتزيد من إنتاج هرمون TSH.

قد يحدث ارتفاع TSH أيضًا مع وظيفة الغدة الدرقية الطبيعية بسبب وجود الأجسام المضادة وأكثر من ذلك.

في الأشخاص الذين يتم علاجهم من مرض الغدة الدرقية

يمكن العثور على TSH عالية في الناس الذين يعالجون إما من قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

في حالة قصور الغدة الدرقية، عادةً ما يعني ارتفاع هرمون الغدة الدرقية أنه يجب زيادة جرعة هرمون الغدة الدرقية.

ومع ذلك، في بعض الحالات، تكون الجرعة مثالية بالفعل، ولكن لا يتم امتصاص الدواء بالكامل على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر العديد من الأطعمة والأدوية على امتصاص الأدوية في نظامك تعلم ما يجب تجنبه أثناء تناول هذا الدواء مهم حتى يعمل بشكل صحيح.