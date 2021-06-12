شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات خطيرة تحتاج لوضع مرضى كورونا على جهاز التهوية الميكانيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي المصاحب لمرض فيروس كورونا إلى فشل تنفسي حاد مصحوب بنقص أكسجين شديد في الدم يتطلب التهوية الميكانيكية. يمكن للمرضى الذين لا يستجيبون للتهوية الميكانيكية التقليدية المثلى أن يصبحوا مرشحين لإستخدام طريقة متطورة أكثر لإنقاذ حالتهم الصحية باستخدام الأكسجين الغشائي خارج الجسم (ECMO).

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "يتم تقديم دعم ECMO عن طريق سحب الدم مؤقتًا من جسم المريض للسماح بالأكسجين الاصطناعي لخلايا الدم الحمراء، وتتم إزالة ثاني أكسيد الكربون أيضًا بمساعدة جهاز القلب والرئة لـ ECMO، ويتم استخدامه في مرضى محددين يعانون من قصور في القلب أو الجهاز التنفسي لدعم الجسم عندما تكون الرئتان أو القلب غير قادرين على القيام بذلك.



جهاز الايكمو

على الرغم من أن فائدة معدل الوفيات من ECMO تتراوح من 50 إلى 70٪ لدى البالغين ، لا توجد بيانات توضح مدى فاعلية ECMO في مرضى كورونا، ويستخدم الجهاز في حالات:

المرضى الذين يحتاجون إلى دعم تنفسي فقط.

المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة ويحتاجون إلى كل من دعم القلب والجهاز التنفسي.

قد يتطلب مرضى كورونا تخديرًا أكثر من بعض المرضى الآخرين ذوي الحالات الحرجة، وقد تكون متطلبات التخدير الأعلى لدى مرضى كورونا بسبب صغر سنهم، وزيادة الدافع التنفسي، وزيادة التخليص الناجم عن الأدوية الأخرى التي قد يتناولونها ، والاستجابة الالتهابية الشديدة بشكل خاص.

المرضى الذين يعانون من أنواع أخرى من (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة) قد يكون لديهم متوسط ​​مدة ECMO ربما لمدة عشرة أيام أو نحو ذلك، مع إجمالي مدة الإقامة في جناح العناية المركزة في منشأة متعددة التخصصات لمدة شهر تقريبًا، ومع ذلك، تشير البيانات المبكرة لمرضى كورونا إلى أن هناك حاجة إلى مدة أطول بكثير لدعم ECMO للمرضى الحرجين، بمتوسط ​​مدة 29 يومًا في دراسة واحدة، ومع دراسات أخرى أبلغت عن استخدام ECMO لما يقرب من 3 إلى 6 أسابيع.