النظام الغذائى الخالى من اللحوم قد يقلل من احتمالات إصابتك بمرض كورونا الشديد

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القاهرة - سامية سيد - ليس هناك شك في أن التغذية الجيدة ضرورية للحفاظ على الحالة الصحية الجيدة وسط وباء فيروس كورونا، لذا نحتاج إلى توخي الحذر بكل طريقة ممكنة للتخفيف من مخاطر الإصابة بالمرض الفتاك، ويعد نظامك الغذائي أحد أهم العوامل التي قد تساعدك على تقليل المخاطر المرضية، ولكن الأمر يتطلب الأطعمة المناسبة لتغذية جهاز المناعة لديك لمحاربة الفيروس التاجى.

وجدت دراسة استقصائية لستة دول بناءً على الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، أن النظام الغذائي المعتمد على النباتات والأسماك قد يقلل من خطر الإصابة بنوع معتدل أو شديد من كورونا.

وفقًا للمسح الذي نُشر في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health تم ربط النظم الغذائية النباتية والأسماك بنسبة 73% و59% أقل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، على التوالي وأظهرت العديد من الدراسات أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في شدة الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه ومدته.



النظام الغذائى الخالى من اللحوم ومضاعفات كورونا

شمل الاستطلاع ردود 2884 طبيبًا وممرضًا في الخطوط الأمامية مع تعرض مكثف لـ كورونا، تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين شهري يوليو وسبتمبر 2020، وقد استند إلى نتائج استبيان تكرار الغذاء المكون من 47 عنصرًا بالإضافة إلى شدة أي مرض من أمراض كورونا أصيب بها المشاركون، كما أخذوا في الاعتبار عوامل أخرى مثل الخلفية الشخصية والتاريخ الطبي واستخدام الأدوية ونمط الحياة.

ابتكر الفريق أنظمة غذائية متنوعة تجمع بين الأنظمة الغذائية النباتية الغنية بالخضراوات والبقوليات والمكسرات، والدجاج واللحوم الحمراء والمعالجة، وحمية تحتوي على أسماك أو محار إضافية، وأنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات عالية البروتين.

النتائج الرئيسية

وفقًا لنتائج الاستطلاع، عانى 568 مشاركًا من أعراض تتوافق مع عدوى كورونا أو لم تظهر عليهم أعراض سوى اختبار مسحة كورونا إيجابي، وأشار حوالي 2316 شخصًا إلى أنهم لا يعانون من أي أعراض أو لم تكن نتيجة اختبارهم إيجابية لأي شيء، ووفقًا للباحثين، كان 138 من أصل 568 مريضًا مصابًا بعدوى متوسطة إلى شديدة بـ كورونا، بينما كان 430 الآخرون مصابين بعدوى خفيفة جدًا إلى خفيفة.

كان الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات عالي البروتين لديهم ما يقرب من 4 أضعاف احتمالات الإصابة بعدوى كورونا المعتدلة إلى الشديدة مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا، ظلت النتائج كما هي عند أخذ الوزن (مؤشر كتلة الجسم) والحالات الطبية الموجودة في الاعتبار، كما أشاروا إلى أن عدد الرجال يفوق عدد النساء في الدراسة ، لذلك قد لا تنطبق النتائج على النساء.

لماذا يحميك النظام الغذائي الخالي من اللحوم من عدوى كورونا؟

سلط الباحثون الضوء على أهمية هذه الحميات بالنسبة لمرضى كورونا وقالوا إن النظم الغذائية النباتية غنية بالعناصر الغذائية، وكلها ضرورية لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم، من ناحية أخرى، تعد الأسماك مصدرًا غنيًا بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما له خصائص مضادة للالتهابات.

وأشار الباحثون إلى أن "نتائجنا تشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن اعتباره للحماية من كورونا الشديد"، وسلطوا الضوء كذلك على أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة مهم لتكوين استجابة مناعية كافية، مما سيقلل من قابلية الإصابة بالمرض وكذلك شدته.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت وجود علاقة سببية بين التغذية وخطورة كورونا، لذلك يجب تفسير النتائج بحذر.