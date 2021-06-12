احترسي أسباب خطيرة لنتف الطفل شعره‎

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - نتف الشعر هو عادة شائعة ولكنها غير مناسبة، والتي قد تحدث أيضاً عند الأطفال، تحدث معظم الحالات لأسباب حميدة وخارج العادة، ومع ذلك، تكون هناك حالات تشير فيها إلى حالة أساسية، يؤدي سلوك نتف الشعر طويل الأمد إلى تساقط الشعر الزائد، والذي يكون دائماً في بعض الحالات ،معرفة الأسباب المحتملة وراء نتف الطفل الشعر عندما يكون هناك سبب للقلق، تحدث الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية عن الأسباب المختلفة التي تجعل الأطفال يسحبون شعرهم، وكيفية إدارة هذه العادة، ومتى يجب زيارة مقدم الرعاية الصحية.

لماذا يسحب الطفل شعره؟

نتف الشعر

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الطفل يسحب شعره.

ليهدئ نفسه

يسحب الطفل شعره لتهدئة نفسه أثناء المواقف التي يجدها مرهقة أو عندما يشعر بالحاجة إلى تهدئة نفسه دون أسباب محددة، تلاحظين أن طفلك يشد شعره عندما يشعر بالقلق، مثل قلق الانفصال، يمكن أن يكون نتف الشعر من أجل التهدئة الذاتية مصحوباً بإجراءات أخرى للتهدئة الذاتية، مثل مص الإبهام .

التجريب

التجريب

يسحب الأطفال الأكبر من ستة أشهر شعرهم لتجربة السبب والنتيجة؛ لمعرفة كيف يتفاعل الشعر مع نتفه أو كيف يتفاعل الوالدان مع الإجراء، إنه ليس شيئاً يدعو للقلق لأنه جزء من السلوك المعتاد للصغير.

الوعي الذاتي

يصبح الأطفال على دراية بأجسادهم مع تقدمهم في السن، ويزداد وعيهم عادة بشكل كبير بين سن 8 و 12 شهراً يستكشف الرضيع بين هذه الأعمار أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الأنف وأصابع القدم وحتى الشعر، يشد الطفل شعره بشكل متكرر وقد يفعل ذلك في موقف يصبح فيه أكثر وعياً بذاته، مثل عند النظر إلى نفسه في المرآة.

العادة

يمكن للطفل أن يسحب شعره بعيداً عن العادة دون سبب أو سبب لذلك، يكون لدى بعض الأطفال عادة نتف الشعر في أماكن محددة فقط، مثل الحضانة أو في الحديقة، يمكن أن تكون طريقتهم في تزويد أنفسهم بالتحفيز الذاتي لأنه يجعلهم يشعرون بالرضا حيال ذلك.

الإحباط ونوبات الغضب

نوبات الغضب

يسحب بعض الأطفال الأكبر سناً الشعر من الإحباط أو عند التعرض لنوبات الغضب، من المحتمل أن تكون مصحوبة بعلامات أخرى على نوبة غضب، مثل الصراخ يسحب الطفل الصغير الشعر أمام أحد الوالدين أو مقدم الرعاية للتعبير عن الانزعاج، عادة ما يقوم الأطفال الصغار الذين ينتفون شعرهم من نوبات الغضب بسحب شعر شخص آخر أيضاً.

نتف الشعر هو نوع من الاضطراب القهري

سبب خطير لنتف الشعر هو نوع من الاضطراب القهري وقد يحدث عند الأطفال الصغار أيضاً، لا يُعرف سبب هوس نتف الشعر، ولكن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دوراً.

متى تأخذين ابنك إلى الطبيب؟

عادة ما يكون سلوك نتف الشعر عند الأطفال لا يدعو للقلق، ومع ذلك، يمكنك استشارة الطبيب في السيناريوهات التالية.

يسحب الطفل شعره لدرجة تسبب النزيف.

لدرجة تسبب النزيف. لاحظتِ وجود بقع صلعاء على فروة الرأس.

دائماً ما يكون سلوك نتف الشعر مصحوباً بالمغص.

كما يسحب الطفل الرموش والحواجب.

يمكن لطبيب الأطفال أن يسألك أسئلة متعددة حول التاريخ الطبي للطفل، وسلوكه، وأي تاريخ عائلي لسلوك مماثل أو اضطراب عقلي، يمكن أن يساعد في استبعاد وجود أسباب خطيرة، مثل هوس نتف الشعر، وغيرها من الحالات المرتبطة بتساقط الشعر، مثل الثعلبة الأريتا، والتي لا علاقة لها بسلوك نتف الشعر.

كيف تمنعين الأطفال من نتف شعرهم؟

يعتاد بعض الأطفال لنتف الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، الاضطراب القهري، وشعور الطفل بالقلق والانفصال، فيما يلي بعض الطرق المختلفة لتوقف طفلك عن نتف شعره، أوضحها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية.

توفير بدائل للتهدئة الذاتية

يميل معظم الأطفال إلى نتف شعرهم لتهدئة أنفسهم، يمكنك توفير بدائل لهم لمنعهم من الوصول إلى شعرهم متى احتاجوا إلى تهدئة أنفسهم، تعمل اللهايات بشكل رائع في تهدئة الطفل والحفاظ عليه أيضاً، يمكنك أيضاً استخدام الألعاب والقماط وحتى الضوضاء البيضاء لتهدئة طفلك متى بدا عليه التوتر.

معالجة المحفزات

هل يسحب طفلك شعره قبل النوم؟ من المحتمل أنهم متعبون، وأن نتف الشعر يهدئهم، يمكنك محاولة تحديد المحفزات المحتملة لسلوك نتف الشعر ومعالجتها وفقاً لذلك، يمكن أن يساعد تحديد روتين لكل يوم وروتين لوقت النوم قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً لتجنب المحفزات الشائعة، مثل التعب والملل والتغيير المفاجئ في النشاط.

إلهاء الطفل

إنه يعمل بشكل رائع عندما يسحب طفلك شعره بدون محفزات محددة، ولكن في أماكن معينة، على سبيل المثال، إذا كان طفلك معتاداً على نتف الشعر أثناء التنزه في الهواء الطلق، فقدمي له لعبة لإبقائه منشغلاً، يمكنك أيضاً أن تراقبي عن كثب أفعاله حتى تشتتي انتباهه قبل أن يشد شعره بعض الطرق الأخرى لإلهاء الطفل هي التحدث، والغناء، والإشارة إلى أشياء مثيرة للاهتمام، أو ممارسة الألعاب، مثل النظرة الخاطفة.

استخدمي كلمات بسيطة لتثبيط الطفل

تهدئت الطفل

استخدمي كلمة أو عبارة معينة عندما يبدأ طفلك في نتف شعره. يمكنك قول "لا تفعل ذلك" للتعبير عن رفضك للسلوك. تجنبي أن تكوني شديدة الصرامة؛ لأنه قد يتسبب في تكرار الطفل للسلوك فقط لاختبار رد فعلك، بدلاً من ذلك، استخدمي نغمة ثابتة تعبر عن الاستياء وحافظي على التواصل البصري مع الطفل عندما تقولين ذلك، سوف يفهم الطفل أنه سلوك غير لائق في النهاية.

ضعي القواعد وعززي السلوك الإيجابي

يمكن عدم تشجيع الأطفال الأكبر سناً والأطفال الصغار على سحب شعرهم من خلال القواعد، على سبيل المثال، ضعي قاعدة مفادها أنه في اللحظة التي يشعر فيها طفلك برغبة في نتف شعره، سيتواصل معك أو إلى أقرب مقدم رعاية، يمكنك أيضاً تعليمهم الخروج من الموقف عندما يشعرون بالحاجة إلى نتف شعرهم.

علاج هوس نتف الشعر

يتطلب تشخيص هوس نتف الشعر وقتاً؛ لأن الطبيب قد يقيم الطفل مرة أخرى في سن أكبر لاستنتاج وجود الاضطراب، إذا تم تشخيص إصابة طفلك بهوس نتف الشعر، فقد يحتاج إلى علاج سلوكي إدراكي لتحسين الوعي الذاتي بالسلوك غير المناسب والتحكم في الرغبة أو التحفيز لنتف الشعر، يمكنك التحدث إلى طبيبك أو أخصائي علم النفس لتحديد أفضل علاج لطفلك.