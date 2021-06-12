رسالة حب يقدمها الأطفال لأمهاتهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - الحب ليس كلمات تقال، ولكنه فعل وسلوك، ولذلك فربما لا يجيد الطفل الصغير التعبير عن مشاعره نحو سبب وجوده في الحياة وهي الأم، ولكنه يقوم بتصرفات تدل على حبه لأمه، وهذه التصرفات والسلوكيات هي رسائل حب لأمه ويمكنك التعرف عليها من خلال طرح الإختصاصي النفسي لبيب أبو ريان حيث يشير للآتي.

رسائل حب من الطفل للأم

الحب والأمان

يبتهج ويفرح حين يرى أمه.

يشعر بالأمان ويتوقف عن البكاء مهما كان سنه صغيراً.

يتشمم رائحة أمه.

ويدافع عن أغراضها وممتلكاتها، مثل أن يجذب حقيبتها أو منديلها من يدي شخص آخر.

يشعر بالغيرة على أمه لو أولت اهتمامها لغيره حتى لو كان الوالد أي الزوج.

يبتسم لك حين تقبلين عليه.

يرغب في مداعبتك وملاعبتك طيلة الوقت.

ماذا يقول في رسائل حبه لك؟

تبدأ رسائل الحب منذ اللحظة الأولى

أمي أنت سر وجودي.

أمي أنت الحياة.

أمي أنت الأمان والحنان.

أمي أنت أنسي وأنيستي.

طرق زيادة حب طفلك لك

رسائل حب متبادلة