كيف تعالجين طفلك من فيروس كوكساكي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - لا شك أن فصل الصيف يحمل الكثير من العدوى للأطفال والسبب هو ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحشرات المختلفة التي تنقل الأمراض للكبار والصغار، ومن بين الفيروسات التي تنتشر في فصلي الصيف والخريف فيروس كوكساكي، وحيث يعاني منه الكثير من الأطفال؛ ولذلك يساعدك الدكتور أحمد أبو ربيع إختصاصي طب الأطفال في التعرف على أعراضه وطرق علاجه كالآتي.

ما هو فيروس كوكساكي؟

يسبب تقرحات في الحلق

ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة فيروسات تُسمى الفيروسات المعوية، وينتشر في فصل الصيف والخريف، وهو من الفيروسات التي تستلزم الراحة في السرير فقط لكي يتم التعافي منها في حال عدم حدوث مضاعفات، ويمكن الحصول فقط على مسكنات للألم وخافضات للحرارة.

أعراض فيروس كوكساكي

صعوبة في بلع الطعام

يسبب فيروس كوكساكي ارتفاعاُ في درجة حرارة الطفل.

تقرحات وألم في الحلق وتجويف الفم.

صعوبة بلع الطعام.

هل تفيد المضادات الحيوية في القضاء على الفيروس؟

لا تفيد المضادات الحيوية في القضاء على الفيروس

لا تفيد المضادات الحيوية في علاج الفيروس أو القضاء عليه، لأن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج الفيروسات، يمكن للطفل أن يخلد إلى الراحة في السرير، مع تناول السوائل الدافئة، ويتحسن الطفل من الأعراض في غضون عشرة أيام أو أقل، ولكن في بعض الحالات قد تظهر على الطفل بعض الأعراض المقلقة والخطرة مثل صداع حاد، أو آلام حادة بالمفاصل أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة، فيجب مراجعة الطبيب على الفور؛ حيث يمكن أن تؤدي عدوى فيروس كوكساكي إلى الإصابة بالتهاب السحايا الذي يؤثر على الدماغ ويستدعي ذلك دخول المستشفى.