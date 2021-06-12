لماذا تختلف تربية البنت عن تربية الولد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - عادات وتقاليد ثابتة في أسلوب تربية الأبناء ..يتوارثها الأبناء عن الآباء وبدورهم يرثونها عن الأجداد ، يتم ذلك رغم تغير الزمان واختلاف المفاهيم وأساليب التربية، "الخليج 365 وطفلك" وجهت سؤالها لخبيرة التربية الدكتورة ابتهاج طلبة الأستاذة بالجامعة للإجابة : إلي إي مدى تختلف البنت عن الولد؟ وهل يعني هذا اختلاف أسلوب التربية؟وهل التساوي في أسلوب التربية خطأ يجب التراجع عنه؟ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي

البنات يملن إلى التعبير عن مشاعرهن بالتحدّث عنها، بينما يعبر الأولاد عن مشاعرهم بسلوكيات جسدية مختلفة مثل الصراخ، أو ضرب الأرض بأقدامهم.

الأطفال الإناث يملن إلى التواصل البصري مع الأشخاص عند التحدث معهم، على عكس الأولاد الذين يتجنبون ذلك

البنات أكثر اهتماماً بمشاعر الآخرين، وأكثر قدرة على فهم هذه المشاعر من خلال تعابير الوجه، وأنهنًّ أكثر تأثّراً بتعبيرات الوجه الغاضبة والمخيفة من الأولاد

الأولاد يتكلمون بمعدل كلمات أقل مرتين إلى ثلاث مرات من البنات يوميا، أما البنات فبالإضافة إلى عدد الكلمات فإنّهن يتكلمنَ بشكلٍ أسرع من الأولاد

الولد بطبيعته يميل إلى الأفعال وممارسة الأنشطة الحركية أكثر من الكلام، حيث يتعلم من خلال اللعب والحركة

البنات يبدأنّ بالكلام بصورة مُبكّرة مقارنةً بالأولاد، كما أنّهنّ أسرع في اكتساب المهارات اللفظيّة؛ مما يفسر ميل البنات للحديث والتعبير أكثر من الأولاد

موجودة على حد سواء، لكن التعبير عنها عند البنات لا يكون مباشراً وجسدياً كما هو الحال عند الأولاد

حيث تميل الفتيات للتعبير عن العدوانية بطرق غير مؤذية مثل الثرثرة، وتجنب التواصل الاجتماعي، والتوقف عن الكلام مع الآخرين

أما العدوانية عند الأولاد فتظهر بشكلٍ جسديّ مثل العراك؛ حيثُ إنّ كيميائية دماغ الذكر تجعله أكثر ميلاً للمشاكسة والعنف مقارنة بدماغ الأنثى

تفضل البنت اللعب الهادئ مع الدمى والبقاء في المنزل على الخروج وممارسة الأنشطة الحركية

تفضّل الفتيات الدراسة في بيئة هادئة؛ ما يمكّنهنّ من الكتابة والقراءة بشكل أسرع؛ لذلك يحتاج الولد عادةً إلى المزيد من التعلّم بالتدريب العملي والاهتمام

على الرغم من ذلك، يتمتّع الأولاد بمهارات مكانيّة أفضل من البنات، وقدرة أعلى في التعامل مع المسافات، والأحجام، والقياسات

يمكن للولد بعمر3-5 سنوات أن يكون قادراً على تصوّر كيف ستبدو الأشياء عندما تتغيّر وضعيتها أو يتم تدويرها، بينما لا يمكن للبنت في العمر نفسه تخيّل ذلك