آثار جانبية غير متوقعة لنقص الحديد في الجسم.. تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى العديد من الأضرار الجانبية الضارة مثل فقر الدم.

فيما يلي مجموعة من الآثار التي يترتب عليها نقص الحديد في الجسم، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

الكسل والشعور بالتعب

بحسب أخصائية التغذية الأمريكية جينان بنا، فإن الحديد ضروري للنمو والتطور ونقل الأكسجين في الجسم، فإذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد، فقد تشعر بالتعب والخمول.

يستخدم جسمك الحديد لنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء جسمك، لذلك عندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد، قد تشعر بالتعب والخمول.

الصداع

تقول الدكتورة راشيل بول المشرفة على موقع “كوليدج نيوتريشنست”: “عادةً ما تكون العلامة الأولى لنقص الحديد في الجسم هي التعب والصداع. الحديد، ضروري للحصول على مستويات كافية من الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء.”

ضعف العضلات

تقول أخصائية التغذية، سارة شليشتر: “بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون تمارين التحمل على وجه الخصوص، فإن الحصول على ما يكفي من الحديد أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يؤدي انخفاض مخزون الحديد في الجسم إلى ضعف وظيفة العضلات، مما يؤثر على أداء الجسم”

برودة اليدين والقدمين

تشير أخصائية التغذية آمي جودسون، إلى إن الهدف الأساسي للحديد هو المساعدة في نقل الأكسجين (عبر خلايا الدم الحمراء) إلى عضلاتك وأعضائك وخلاياك. وإذا لم تتناول كمية كافية من الحديد، يمكن أن تعاني من فقر الدم الذي يمكن أن يسبب التعب الشديد وضعف العضلات وضيق التنفس وبرودة اليدين والقدمين.”

الدوار

تقول أخصائية التغذية آمي جودسون: “قد تصاب أيضًا بالدوار لأن دماغك لا يحصل على الأكسجين الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.، لذا حاول تناول كمية كافية من الحديد”

تقصف الأظافر وشحوب البشرة

تشير جودسون أيضًا إلى أن تقصف الأظافر والجلد الشاحب يمكن أن يكون من الآثار الجانبية الشائعة الأخرى لعدم الحصول على ما يكفي من الحديد. بسبب فقر الدم، يمكن أن تصاب أظافرك بالتقصف والضعف. يرجع شحوب الجلد إلى نقص الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء، مما يجعل بشرتك تبدو شاحبة.