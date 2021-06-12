شد بشرة البطن بكريم القهوة والطين 



بيروت - نادين محمد - مع مرور السنوات تظهر الحاجة الى شد بشرة البطن لأنها تتعرض للترهل لأسباب مختلفة وفي مراحل عمرية عدة. ومن ابرز هذه الاسباب الحمل وعدم اتباع نظام حياتي صحي فضلاً عن خسارة الكثير من الوزن. ولهذا من المهم في هذه الحالة اللجوء الى بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن ان تساهم في شد بشرة البطن وفي اعادة الشباب والحيوية اليها. وتعتبر وصفة كريم القهوة والطين من ابرز هذه الوصفات واكثرها فاعلية.



من اجل شد بشرة البطن التي يمكن ان تترهل بسبب خسارة الوزن من الممكن استخدام الكثير من انواع الكريمات الطبية والصيدلانية. لكن من المفيد ايضاً اعتماد نظام حياتي صحي يقوم على ممارسة التمارين بانتظام وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً وتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الضارة والسكريات. كذلك من المفيد جداً تطبيق بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة الكاكاو والطين.

المقادير



كوب من الطين

ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي

ربع كوب من الشاي الاخضر او الاسود

ملعقة طعام من القهوة السائلة

ملعقة وسط من ماء ورد الهماميليس الذي يمكن الحصول عليه من المتاجر المتخصصة

الطريقة



1 في وعاء يتم وضع الطين ومزجه مع الشاي الاخضر او الاسود وزيت الزيتون الطبيعي وماء ورد الهماميليس.

2 تخلط المكونات بشكل جيد الى ان يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً ومن دون تكتلات. وفي حال لم يكن كريمياً تماماً يمكن اضافة المزيد من القهوة اليه.

3 يطبق المزيج بعد هذا على الجلد المترهل في البطن من اسفل الى اعلى. يترك لمدة ساعة واحدة ومن الممكن تغليف المنطقة بقطعة من النايلون اللاصق المخصص لحفظ الطعام او بمنشفة دافئة.

4 بعد مرور هذه المدة يمكن غسل المنطقة جيداً ثم ترطيبها. ومن المفيد تكرار الوصفة الى ان يتم الحصول على افضل نتيجة.

الفوائد



الطين يحتوي على

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- الصوديوم الضروري لنمو خلايا الجلد.

- الحديد الذي يعزز عملية مرور الاوكسيجين في الدم ويحفز تركيب الميلانين.

- البوتاسيوم الذي يساهم في تجدد الكولاجين وانسجة الجلد.

- المغنيزيوم الذي يعزز عملية ايض الخلايا ويحارب الالتهابات.

- السليسيوم الذي يمكن ان يحد من ترهل الجلد ويعيد بناء الانسجة.

الشاي



- يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة ويحفز عملية تجدد الخلايا ويحمي البشرة من تأثير الشوارد الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد.

- يعتبر مصدراً مهماً للبوليفينولات التي تعزز تركيب الكولاجين والإيلاستين اللذين يحدان من ارتخاء الجلد وترهله.

زيت الزيتون



- يعتبر من ابرز المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وعلى تغذية الجلد من الاعماق.

- يحتوي على الكثير من الفيتامينات A وE.

- يعمل على شدّ البشرة وعلى منحها إطلالة نضرة وخالية من التجاعيد.





