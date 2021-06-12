احذري.. هذه الأعراض مؤشر لإصابتك بسرطان الدماغ 

بيروت - نادين محمد -

تصيب أورام الدماغ حوالي 200000 شخص على مستوى العالم، ويبدأ الورم في الدماغ والخلايا العصبية، والأغشية التي تحيط بالدماغ والغدد، ويمكن أن تكون أورام الدماغ الأولية حميدة أو خبيثة.



وفقاً لدراسة، تعد أورام الدماغ الخبيثة من أصعب أنواع السرطان التي يمكن علاجها؛ حيث لا يزيد معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات عن 35 في المائة.

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وتعد أورام الدماغ في البالغين، أكثر أنواع أورام المخ شيوعاً، هي الأورام وهي تنتشر في مجرى الدم إلى الدماغ.



وتشمل أعراض أورام الدماغ،ظهوراً أو تغييراً في أنماط الصداع، والإصابة بالصداع في الصباحمع الشعور بالغثيان والقيء.



ويصبح الصداع أكثر تكراراً وشدةً،مع صعوبة في الرؤية والكلام،مع الإصابة بمشاكل في السمع وتغيرات في السلوك أو الحالة المزاجية.



ويعد الاستعداد الوراثي سبباً أيضاً في الإصابة بالسرطان،ويمكن اكتشافه بمجموعة اختبارات مثل: اختبار السمع، واختبارات العين، والتوازن، واختبار حركة الرأس.

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علاج ورم المخ

وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي، يعتمد علاج أورام المخ على النوع والحجم والمكان والعمر، وتعد الجراحة الخطوة الأولى في علاج معظم أورام الدماغ، وغالباً ما يكون العلاج المفضل؛ لأنها يمكن أن تساعد في إزالة أكبر قدر ممكن من الورم، من دون إتلاف أي من أنسجة المخ السليمة المحيطة بالورم.

العلاج الكيميائي

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يستخدم هذا الإجراء العلاجي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية ومنعها من الانتشار، أو إبطاء نموها، ويمكن أن يساعد العلاج الكيميائي في علاج الورم،ولا يمكن علاج الأورام اللمفاوية الدماغية الأولية إلا عن طريق العلاج الكيميائي.

علاج إشعاعي

الإشعاع الذي يسمى أيضاً بالأشعة السينية أو أشعة جاما، يساعد علىقتل الخلايا السرطانية مباشرة، أو تتداخل مع نمو الخلايا السرطانية.



على الجانب الآخر، يمكن القيام بإعادة التأهيل، وهو جزء مهم من عملية الشفاء، ويشمل العلاج الطبيعي وعلاج النطق.



في النهاية،إذا كان لديك ورم في المخ؟ فيعد متوسط العمر المتوقع لأورام الدماغ الخبيثة خمس سنوات؛ خاصة وأنه يمكن أن تسبب أورام الدماغ الخبيثة تلفاً في الدماغ، ويمكن أن تكون مهددة للحياة.

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