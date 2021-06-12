صحة ورشاقة

زيادة حادة في إصابات كورونا بروسيا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 13510 إصابات جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة حادة لليوم الخامس على التوالي، ما رفع إجمالي الإصابات اليومية لأعلى مستوى منذ 3 أشهر.

جاء هذا بعد يوم من تصريح رئيس بلدية موسكو بأنه يتوقع أن تبلغ الإصابات بالعاصمة ذروتها في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و193964 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 399 شخصاً توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالاً إلى 126073.

وذكرت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاءً منفصلاً إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة متصلة بـ"كوفيد-19" في الفترة بين أبريل/نيسان 2020، وأبريل/نيسان 2021.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا