شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تحافظ على قوة بناء عظامك.. أبرزها السلمون والسبانخ والتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية، هناك نوعان من العناصر الغذائية الرئيسية للكالسيوم وفيتامين D، فالكالسيوم يدعم هيكل العظام والأسنان، فى حين أن فيتامين (د) يحسن امتصاص الكالسيوم ونمو العظام، ووفقا لموقع "only my health " الطبى فمن أبرز هذه الأطعمة المفيدة لصحة بناء العظام:



قوة العظام

الزبادى

كوب واحد من الزبادي يمكن أن يكون وسيلة دسم للحصول على الكالسيوم بشكل يومى.

الحليب

الحليب هو مصدر للكالسيوم، وتناول ثمانية حصص من الحليب الخالى من الدهون يكلفك 90 سعرًا حراريًا، ولكنه يوفر لك 30٪ من الجرعة اليومية من الكالسيوم.



الحليب

الجبن

الجبن مليء بالكالسيوم ولكن لابد من دعمه بالمنتجات الاخرى على مدار اليوم، لأن معظم الجبن يحتوى على كمية صغيرة من فيتامين (د)، ولكن ليس بما فيه الكفاية.

السردين

هذه الأسماك الصغيرة لديها مستويات مرتفعة بكل من فيتامين (د) والكالسيوم، على الرغم من أنها قد تبدو غريبة بعض الشىء إلا أن لديها طعم لذيذ.

البيض

على الرغم من أن البيض يحتوي فقط على 6٪ من فيتامين D اليومية إلا أنه من المأكولات السريعة ومن السهل الحصول عليه يوميًا.



البيض

سمك السالمون

من المعروف أن سمك السلمون يوفر الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 الصحية في القلب، كما يحتوي على فيتامين D مما يقوى العظام والقلب.

السبانخ

السبانخ من الأكلات المفضلة للحصول على الكالسيوم، ويحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخ على ما يقرب من 25٪ من الكالسيوم اليومى، بالإضافة إلى الألياف والحديد وفيتامين أ.

التونة

التونة من الأسماك الدهنية وهى مصدر جيد من فيتامين D فثلاث حصص من التونة تحتوى على 154 وحدة دولية، أو حوالى 39٪ من الجرعة اليومية المطلوبة من فيتامين أشعة الشمس.