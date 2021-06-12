شكرا لقرائتكم خبر عن 18 يونيو CDC تحقق فى إصابة 226 مراهق بالتهاب عضلة القلب بعد جرعتين لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" عن دعوة مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى اجتماع عاجل لمناقشة ظهور أكثر من 226 حالة من حالات التهاب القلب لدى الأولاد المراهقين الذين تلقوا لقاحات فايزر أو موديرنا، بعد أن أعلن مسؤولو الصحة الأمريكيون الخميس الماضى، تقارير أعلى من المتوقع عن التهاب القلب لدى المراهقين والشباب بعد تناول جرعاتهم الثانية.



CDC

وأعلنت CDC إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 226 لالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد الحقن من بين هذه الحالات، 3 في وحدة العناية المركزة، و 15 في المستشفى، و41 تعاني من أعراض مستمرة ، و 167 تعافوا، وليس من الواضح ما إذا كانت ناجمة عن اللقاحات والتقارير نادرة للغاية.

وتلقى أكثر من 130 مليون أمريكي جرعات ثانية من لقاح فايزر ومودرنا، مما يعني أن 0.000173846٪ فقط أبلغوا عن مثل هذه التأثيرات، ويواصل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) حث كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر على التطعيم

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم 18 يونيو الجارى لمناقشة 226 حالة محتملة من التهاب القلب لدى الشباب تؤثر بشكل رئيسي على الفتيان والشبان بعد أن يتلقوا جرعاتهم الثانية من اللقاحات.

وقال رؤساء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات أعلى من المتوقع، رغم أنه لا يزال نادرًا، والتهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب عضلة القلب، والتهاب التامور هو التهاب في البطانة الخارجية للقلب، ويمكن أن تحدث هذه الأنواع من التهاب القلب بسبب مجموعة متنوعة من العدوى ، بما في ذلك نوبة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى بعض الأدوية.

ما هو التهاب عضلة القلب؟

التهاب عضلة القلب هو التهاب في عضلة القلب لا توجد أسباب محددة للحالة ولكن عادة ما يتم تشغيلها بواسطة فيروس.