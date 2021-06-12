شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البروتين يجنبك ضعف العظام والكبد الدهنى.. علامات نقص البروتين بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُشار إلى البروتين على أنه حجر الأساس للجسم، مما يجعله عنصرًا غذائيًا أساسيًا يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي، لكن يعتقد معظم الناس أن فوائد البروتين تقتصر على بناء العظام ، لكنها تقدم عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية.

يتم تكسير البروتين إلى أحماض أمينية أثناء الهضم، وتساعد هذه الأحماض الأمينية في وظيفة ونمو أنسجة الجسم، نتيجة لذلك، تعتبر هذه المغذيات الكبيرة ضرورية للحفاظ على عضلات وعظام صحية وقوية، فضلاً عن التأثير على شعرك وأظافرك. إذا كنت تريد أن يعمل جسمك بسلاسة ، فعليك التأكد من حصول جسمك على ما يكفي من البروتين.

أعراض نقص البروتين

يحدث نقص البروتين في الدم عندما لا تتمكن مدخولك من تلبية متطلبات جسمك بسبب تقييد استهلاك البروتين بشدة، وفقا لتقرير موقع " healthline" تشمل الأعراض:

الخمول والشعور بالضعف

الالتهابات الفيروسية المتكررة

ترقق أو تقصف الشعر

جفاف الجلد

تغيرات في المزاج

الرغبة الشديدة

أظافر هشة

قد يؤدي نقص البروتين إلى هذه المشاكل الصحية

مشاكل نقص البروتين بالجسمالكبد الدهنى

مشكلة صحية شائعة أخرى يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من نقص البروتين هي الكبد الدهني، ويشير إلى تراكم الدهون في خلايا الكبد، وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى شكل حاد من المرض، وقد يؤدي حتى إلى تندب الكبد وربما فشل الكبد، في حين أن هناك أدلة محدودة حول كيف يؤدي النقص إلى الكبد الدهني ، إلا أن السبب الرئيسي قد يكون ضعف تخليق البروتينات الناقلة للدهون ، والمعروفة باسم البروتينات الدهنية.

عظام ضعيفة

يمكن أن يؤدي تناول البروتين المنخفض إلى تعريض عظامك للخطر، نظرًا لأنه يساعد في الحفاظ على قوة وكثافة العظام ، فإن عدم تناول ما يكفي من البروتين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور الورك، يمكن أن يؤدي عدم كفاية كمية المغذيات في النظام إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وقلة البروتين تعني أيضًا ضعف العضلات ، مما يؤدي إلى ضعف التوازن مما يؤدي إلى السقوط.

توقف النمو عند الأطفال

البروتين ضروري لنمو الجسم وكذلك للحفاظ على كتلة العضلات والعظام، وبالتالي ، فإن النقص يضر بشكل خاص بالشباب ، الذين تتطلب أجسامهم إمدادات ثابتة، وقد يؤخر أو يمنع نمو الأطفال، حيث تشير التقارير إلى أن التقزم هو أكثر أعراض سوء التغذية انتشارًا عند الأطفال.

مشاكل الجلد والشعر والأظافر

هل تعلم أن بشرتك وشعرك وأظافرك مصنوعة أساسًا من البروتين؟ يمكن أن يؤدي النقص إلى احمرار وتقشر الجلد وإزالة التصبغ، وترقق الشعر ، وبهتانه ، وتساقطه ، وهشاشة الأظافر كلها آثار جانبية محتملة، ومن المؤشرات المميزة الأخرى لنقص البروتين الوذمة ، التي تسبب انتفاخًا وانتفاخًا في الجلد.

كيف تحسن تناولك؟

يتراوح استهلاك البروتين من 1-1.5 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم (أي إذا كان وزنك 60 كجم ، فإن هدفك المثالي لتناول البروتين هو ما بين 60 و 90 جرامًا في اليوم)، مثل اللحوم والبيض والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات وفول الصويا ، وإذا لم تحصل على ما يكفي ، استكمل بالمكملات الغذائية.