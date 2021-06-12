إليكم طريقة سهلة لمساعدة الطفل على خسارة الوزن بطريقة صحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - لا شكّ أنّ التعاون بين طبيب الأطفال واختصاصيّ تغذية هو الوسيلة الآمنة والفُضلى لمساعدة الطفل على خسارة الوزن. ومع ذلك يمكن الأهل المساعدة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة وهي التالية.

1. البحث عن الوزن الصحيح: كما نعلم، لا يزال الأطفال يكبرون. وقد يحتاجون إلى الحفاظ على أوزانهم أو اكتسابها بمعدل أبطأ، بدلاً من فقدان الوزن. قد يتمكّن المراهقون الأكبر سناً من خسارة نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعياً.

2- قل “لا” لمكمّلات إنقاص الوزن. قد يكون دافعك الأول هو اتباع نظام غذائي لطفلك. ومع ذلك، فإنّ أدوية إنقاص الوزن أو المكمّلات الغذائية ليست فكرة جيدة. ونتيجة غياب الأبحاث عن كيفية تأثير هذه الحبوب على الأطفال، قد يشير ذلك إلى أنها ليست فكرة جيدة ولا آمنة.

3. أشركي بقية أفراد الأسرة، بدلاً من تمييز طفلك. أجري محادثة مع جميع أفراد الأسرة حول الطريقة التي ترغبين بها لإجراء تغييرات صحّية للجميع. يتعلّم الأطفال عاداتهم من آبائهم، لذلك من المهم أن يكونوا قدوة تُحتذى.

4. ابدئي بالتدريج. لا تحاولي إرهاق أطفالك بنظام غذائي صارم، بل أدخلي تعديلات صغيرة يمكن التحكّم فيها مدى الحياة.

ابدئي بواحدة أو اثنتين من هذه العادات كلّ أسبوع:

– استبدلي المشروبات المحلّاة بالسكّر مثل العصير والصودا بالمياه أو الحليب القليل الدسم أو الخالي من الدسم لطفلك.

– تأكدي من أنّ طفلك يتناول وجبة فطور صحّية. تناول وجبة الصباح مع الحبوب الكاملة والبروتين، مثل قطعة خبز محمص من القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني، سيساعدهم على الشعور بالشبع حتى لا يتناولوا وجبة دسمة في وقت لاحق من اليوم.

– استبدلي الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرزّ الأبيض، بالحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والأرزّ البنّي أو البرّي. جربي أنواعاً جديدة أيضاً، مثل الكينوا أو الفارو.

– حاولي ألّا تأكلي في المطاعم أو مطاعم الوجبات السريعة أكثر من مرة في الأسبوع.

– انتبهي لأحجام الحصص الغذائية. تشجّع الأطباق والأكواب الكبيرة على تناول المزيد من الطعام، لذلك قد ترغبين في تقليل حجم أدوات المائدة الخاصّة بك.

5. تناولوا وجبات الطعام معاً. جلوسكم معاً كعائلة (لا أمام التلفزيون) يشجع على اتباع عادات صحّية. في بداية كل أسبوع، حدّدي موعداً لبعض وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء للعائلة.

6. أدخلي الفاكهة والخضر في وجباتهم. عادة ما تكون المنتجات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات. يحتاج الأطفال من 1 إلى 3 أكواب من الخضر و1 إلى 2 كوب من الفاكهة كل يوم. اتبعي هذه الاستراتيجية في الوجبات باتباع هذه النصائح والحيل:

– امزجي عصير الفاكهة الطازجة مع وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة.

– قدّمي فاكهة أو خضاراً في كل وجبة أو وجبة خفيفة: ضعي الحبوب مع التوت، وقدّمي شطيرة مع سلطة جانبية، أو الخضار مع الحمص بين الوجبات.

7. النشاط البدني. يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة من النشاط البدني كل يوم. إذا لم يكن طفلك نشيطاً بالفعل، يمكنك مساعدته في تحقيق هذا الهدف:

– ساعدي طفلك في العثور على نشاط يستمتع به، سواء كان ذلك كرة القدم، أو السباحة، أو الرقص، أو مجرد الجري في جميع أنحاء الملعب.

– شجّعيهم على قضاء الوقت بالخارج بدلاً من التسمّر أمام التلفزيون أو الكمبيوتر.