طريقة نحت الخواصر بوصفات الكرنب الاحمر 

بيروت - نادين محمد - من الممكن نحت الخواصر الممتلئة بطريقة صحية تقوم على تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الدهون والقليل القليل من السكر. كما من المفيد في هذه الحالة ان تتم ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بهذه المنطقة من الجسم بانتظام. لكن يمكن ايضاً الاعتماد على خصائص بعض مكونات الطعام ومنها الكرنب او الملفوف الاحمر الذي يساعد بوصفاته المختلفة على نحت الخواصر وتذويب الدهون التي تتجمع فيها في مدة قصيرة.

الفوائد



يساعد تناول الكرنب الاحمر في موازاة تطبيق برنامج غذائي صحي على نحت الخواصر ونسف الدهون التي تتجمع فيها. كما انه ينطوي على العديد من الفوائد الاخرى من ابرزها انه يساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول الضارة في الدم. ولهذا ينصح باستخدامه في تحضير العديد من الوصفات الصحية.





1 شوربة الكرنب

المقادير

حبة بصل متوسطة الحجم

حبتا طماطم

حبة من الفليفلة الحارة

باقة من البقدونس

ملعقتا طعام من صلصة الطماطم

حبة من الكرنب الاحمر متوسطة الحجم

نصف ملعقة وسط من الملح

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

الطريقة

1 يتم تقطيع الكرنب الاحمر الى قطع صغيرة.

2 يتم تقطيع البصل الى شرحات رفيعة.

3 تقطع ايضاً الطماطم والفليفلة الحارة.

4 يوضع القليل من الزيت على النار ويضاف اليه البصل والفليفلة. يقلب الخليط لبعض الوقت ثم تضاف الطماطم مع الكرنب.

5 عندما تنضج المكونات تتم اضافة الملح وصلصة الطماطم وكمية كافية من الماء.

6 تترك الشوربة على النار الهادئة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.



2- عصير الكرنب

المقادير

حبة متوسطة الحجم من الكرنب او الملفوف الاحمر

باقة صغيرة من النعناع

عصير حبة ليمون

معلقة صغيرة من العسل

كوبان متوسطا الحجم من الماء

الطريقة

1 توضع كل المكونات في الخلاط ويتم الخفق حتى الحصول على عصير.

2 تتم تصفية الخليط ثم سكبه في عبوة زجاجية يمكن اغلاقها بإحكام.

3 يوضع المزيج في الثلاجة ليتم شربه قبل مواعيد الوجبات الاساسية. فهو يساعد على كبح الشهية وبالتالي على تناول كمية قليلة من الطعام.



سلطة الكرنب

المقادير



حبة متوسطة الحجم من الكرنب او الملفوف الاحمر

عصير ليمون

ملعقة طعام من خل التفاح الطبيعي

ملعقتان وسط من المايونيز قليل الدسم

ملعقتا طعام من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

حبة بصل صغيرة

بضعة اوراق نعناع

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

كمية كافية من الملح

الطريقة



1 يتم تقطيع كل الخضار الى قطع صغيرة الحجم.

2 يضاف عصير الليمون والزنجبيل والملح واللبن الزبادي والمايونيز والخل.

3 يتم خلط المكونات جيداً.

4 من الافضل تناول هذه الوصفة خلال وجبة الغداء لأنها تساعد على الشعور السريع بالشبع.



خلاصة الكرنب



المقادير



بضعة اوراق ملفوف احمر

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

كوبان متوسطا الحجم من الماء

الطريقة

1 توضع كل المكونات في وعاء على النار حتى تبلغ درجة الغليان.

2 تتم تصفية الماء وتناول كوب من الخلاصة 3 مرات يومياً. ومن المهم في موازاة ذلك ان يتم اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون والسكريات من اجل الحصول على افضل نتيجة اي نحت الخواصر بوصفات الكرنب الاحمر.

