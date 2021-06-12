صحة ورشاقة

ربع سكان المكسيك أصيبوا بكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، إن نحو ربع السكان البالغ عددهم 126 مليوناً أصيبوا بفيروس ، وهو عدد أكبر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلاً عن مسؤول في المعهد الوطني للصحة العامة إن المسح العام للصحة والتغذية لعام 2020 أظهر أن نحو 31.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس.

وقدمت الوزارة هذا التقدير مع تسجيل البلاد 3282 إصابة جديدة و243 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و448820 والوفيات إلى 229823.

وأشارت الحكومة في السابق أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير .

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في مارس/آذار أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم المؤكد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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