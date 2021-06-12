كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 175 مليونا وأقل حصيلة يومية بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 175.1 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

35 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد-19"، الجمعة، ارتفاعاً من 22 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات الجديدة محلية مقابل 9 إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقابل 25 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91394 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





ألمانيا تسجل 1911 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و713480 بعد تسجيل 1911 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89816 بعد تسجيل 129 حالة.





أقل زيادة يومية في إصابات الهند منذ شهرين

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 84332 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.





733 إصابة جديدة في مصر

سجلت مصر 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان، السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 271780 حالة من ضمنهم 199840 حالة تم شفاؤها، و 15547 حالة وفاة.