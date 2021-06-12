شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأطعمة الغنية بالألياف.. تحارب السرطان وأمراض القلب والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعدنا الألياف الغذائية في الحفاظ على وزن صحي مع تقليل مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

الألياف هي كربوهيدرات معقدة لا يمكن لجسم الإنسان هضمها، نظرًا لعدم هضمها ، لا توفر الألياف العناصر الغذائية أو الطاقة ، ولا تحتوي على السعرات الحرارية، ومع ذلك ، فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على التخلص من النفايات الضارة المحتملة.

- أنواع الألياف الغذائية: 1- الألياف القابلة للذوبان

وهى التى تذوب في الماء وتساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم تحت السيطرة، تواجد فى الأطعمة مثل الشوفان والبازلاء والفول والتفاح والحمضيات والجزر والشعير وغيرها.

2- الألياف غير القابلة للذوبان

هذا هو النوع الذي لا يذوب تمامًا في الماء، حيث يساعد تضمين بعض الأطعمة التى تحتوى على الألياف الغير قابلة للذوبان إلى نظامك الغذائي فى منع الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء، ولعل من أبرز الأطعمة التى تحتوى على هذا النوع من الألياف المكسرات والفاصوليا والخضروات مثل القرنبيط والفاصوليا الخضراء واللفت وغيرها.

- فيما يلى.. فوائد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائى:

1- تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

2- تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

3- اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

4- تخفض مستويات الكوليسترول، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة أو مستويات الكوليسترول "الضار"، من خلال تقليل ضغط الدم والالتهابات.

5- تعمل الألياف القابلة للذوبان أيضًا على تعزيز صحة القلب.

6- تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، خاصة الألياف القابلة للذوبان، حيث تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، وقد يُقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7- تساعد فى محاربة الترهل والحفاظ على وزن صحى، نظرًا لأن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمنح الشخص شعورًا بالشبع والامتلاء لفترات طويلة لذلك تعتبر مفيدة للأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن.

8- تناول الأطعمة الغنية بالألياف يخفض من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية وجميع أنواع السرطان.