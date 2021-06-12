شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر اضطرابات النوم على من يعانون إصابات الدماغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم هو أحد الأشياء المهمة لرفاهية الإنسان بشكل عام، ويجب الحصول على قسط كافٍ من النوم المتواصل من 6-8 ساعات فى كل ليلة، من أجل إصلاح الجسم والقدرة على القيام بأنشطتنا المختلفة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، ويجب أن يحصل الأشخاص الذين عانوا من إصابات الدماغ الرضحية وهى عبارة عن خبطة أو هزة عنيفة يتعرض لها الرأس أو الجسم، الحصول على قدر كبير من النوم وإلا فإنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الدماغ مثل الخرف، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

وإذا كنت قد تعافيت من إصابة في الدماغ ، فيجب عليك قراءة ما ورد في الدراسة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

- ما هى علاقة النوم بتقليل المخاطر الصحية ؟

ترتبط قلة النوم بالعديد من المخاطر والمشاكل الصحية سواء كانت جسدية أو نفسية، ومن أجل فهم دوره في التسبب في الخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ، وقد أجرى الباحثون فى كندا دراسة على أكثر من 70 ألف مشارك يعانون من إصابات في الدماغ.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم أو الذين يعانون من اضطراب في النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الدماغ وخاصة الخرف.



النوم

- ما هو تأثير قلة النوم على الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ؟

كان الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ ويواجهون اضطرابات فى النوم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 25٪، وتختلف هذه النسبة وفقًا للنوع، حيث كان الرجال أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 25.5٪ مقارنة بالنساء بنسبة 23.4٪.



مرضى اصابات الدماغ

- ما الذي يسبب الخرف لدى الأشخاص المصابين بإصابة في الدماغ؟

قال الباحث والمؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتورة تاتيانا مولاييفا، وهي عالمة في معهد "كايت ريسيرش" لإصابات الدماغ في تورنتو بكندا "إن حداثة دراستنا هي تأكيد ارتباط اضطرابات النوم بخطر الإصابة بالخرف خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضحية".

- ما هى طرق الوقاية من الإصابة بالخرف؟

بالنسبة لمن يعانون من إصابات الدماغ، إذا كنت لا تنظم دورات نومك تصبح أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالخرف، فوفقًا للباحثين، يجب الوعي بشأن اضطرابات النوم لدى من يعانون من إصابات في الدماغ، وهذه هي الطريقة الفعالة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بالخرف لديهم.