5 علامات تشير إلى نقص فيتامين "د".. تعرف عليها

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

نقص فيتامين "د" قد يلعب دوراً رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا وحدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب، لا يكون واضحاً تماماً لدى البالغين، ولذلك، من الضروري معرفة العلامات المؤكدة لنقص الفيتامين. لان فيتامين "د" ينظم مستويات الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام، ويسهل وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية.



ويشير الدكتور أنتوني فوسي إلى أن نقص الفيتامين المعروف بفيتامين الشمس، لا يكون واضحاً تماماً لدى البالغين، ولذلك، من الضروري معرفة العلامات المؤكدة لنقص الفيتامين، وفقاً لرسيا اليوم.

1- قد تشعر بالتعب:

تقول إحدى الدراسات: "نقص فيتامين "د" متكرر وقد ارتبط بالإرهاق وأعراض أخرى غير محددة بما في ذلك الصداع وآلام العضلات والعظام والضعف والاكتئاب وسوء الأداء المعرفي. وأدى علاج فيتامين د إلى تحسن كبير في التعب لدى الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من نقص الفيتامين".

2-قد تشعر بألم في العظام:

تشير إحدى الدراسات إلى أن حالة فيتامين "د" تؤثر على صحة الجهاز العضلي الهيكلي. وأضافت: "قد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين "د" إلى مظاهر سريرية، بما في ذلك آلام العظام، وضعف العضلات، وانخفاض كتلة العظام، والكسور، مع التشخيصات اللاحقة لتلين العظام، وهشاشة العظام، والاعتلال العضلي".

3- قد تشعر بضعف أو آلام أو تقلصات العضلات:

يقول بعض الباحثين إن فيتامين "د" معروف بشكل متزايد بأنه يلعب دورا مهما في وظيفة العضلات الطبيعية. ويرتبط انخفاض مستوى فيتامين "د" بزيادة مخاطر السقوط والضعف.

ونظرا لأن نقص فيتامين "د" شائع جدا، والعلامات غير محددة، فمن المهم الحفاظ على مؤشر مرتفع للاشتباه في نقص فيتامين "د" في المرضى الذين يعانون من آلام العضلات وضعفها".

4- قد يكون لديك تغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب:

يقول مؤلفو دراسة تتعلق بالصحة العقلية إن: "الاكتئاب في حد ذاته هو حالة إعاقة تضعف جميع جوانب وظائف الإنسان. وفي الأشخاص المصابين بمرض طبي مزمن، غالبا ما يجعل الاكتئاب إدارة الأمراض المزمنة أكثر صعوبة".

وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن فيتامين "د" في الصحف العلمية والعامة كعامل مهم قد يكون له فوائد صحية كبيرة في الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض المزمنة.

5- إذا كنت طفلا، فقد تصاب بالكساح:

تقول "عيادة كليفلاند": "النقص الحاد في فيتامين "د" يسبب الكساح، والذي يظهر عند الأطفال على شكل أنماط نمو غير صحيحة وضعف في العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل. وهذا نادر للغاية. ومع ذلك، يمكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين الشمس أيضا من ضعف أو آلام العضلات".