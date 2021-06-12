"موديرنا" تبرئ لقاحها من مشاكل القلب

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

قالت شركة موديرنا الأمريكية إن الأدلة العلمية التي تلقتها لا تشير إلى أن لقاحها ضد كورونا كان سببا لتعرض بعض الذين تلقوه لمشاكل القلب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة المصنعة للقاح القول في بيان، الجمعة، إنه بعد مراجعة بيانات السلامة المتاحة لاستخدام اللقاح الخاص بها لحالات التهاب عضلة القلب: "لم يثبت لديها وجود علاقة سببية مع لقاحها".

ويعتزم مستشارو الصحة العامة في الولايات المتحدة الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الصلة المحتملة بين التطعيم المضاد لكوفيد-19 التي تستخدم تقنية (آر إن إيه)، والتي تشمل لقاح موديرنا ولقاحا آخر صنعته شركة فايزر وشركة بايونتيك وبين التهاب القلب بعد أن عانى مئات الأشخاص الذين تم تطعيمهم من التهاب عضلة القلب.

وقالت شركة موديرنا المصنعة للقاح في بيان، الجمعة، إنه بعد مراجعة بيانات السلامة المتاحة لجرعاتها بالنسبة لحالات التهاب عضلة القلب "لم يثبت وجود علاقة سببية مع لقاحها".

وقالت موديرنا إنها "ستواصل مراقبة هذه التقارير عن كثب وستعمل بنشاط مع سلطات الصحة العامة والسلطات التنظيمية لمواصلة تقييم هذه المسألة".

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إصابة ما مجموعه 216 حالة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح "إم آر إن إيه"، و573 حالة أخرى بعد تلقيهم الجرعة الثانية.