شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإسعافات الأولية المطلوبة فى حالات تشنج العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العمود الفقرى هو المسئول عن حمل الجسم بالكامل وأى ألم أو التهاب فيه يسبب متاعب فى كافة الجسم،وفى حالة إصابة الشخص بتشنج فى عضلات الظهر له عدد من الأسباب ومن أبرزها إصابة الأنسجة الرخوة، أو إصابة العضلات والأوتار أو الأربطة فى العمود الفقرى، والتى تؤدى إلى مضاعفات فى بعض الأحيان ومن أبرزها آلام الفقرات بصورة مستمرة على مدار اليوم فى أوقات الراحة والعمل.



العمود الفقرى

ووفقا لموقع "health line" هناك عددا من الإسعافات الأولية التى يجب القيام بها عند الشعور بتشنج فى العضلات يجب اتباعها فورا لمنع تأثره بآلام مضاعفه فى العمود الفقرى والجسم كله ومن أبرزها :

1- اللجوء إلى الراحة فورا لتقليل التشنج .

2- تناول باسطات العضلات: تشيع الاسترخاء العام على الجسم، وعادة ما توصف فى حالات الألم الحاد.

3- العلاج البارد : باستخدام الثلج الملفوف فى المنشفة ووضعها على الجزء الصادر منه الألم فى العمود الفقرى مما يقلل من الالتهاب وبالتالى تخفيف الألم .

4- مضادات الإلتهاب: يمكن للأدوية المضادة للالتهابات أن تساعد على تقليل الالتهاب والألم وفقا لما يصفها الطبيب .

5- الرقاد على ظهرك: فى حالات التشنج الحاد لابد من استرخاء الجزء العلوى من الظهر على السرير مع وضع وسادة أسفل الركبتين وتثبيتهما فى مكان منحدر من الجسم .



التوتر

6- المشى بانتظام : لابد من المشى لتقليل الضغط على الأوتار والعضلات مع البدء بمسافات قصيرة ثم مسافات أطول وبمدد زمنية منتظمة يوميا .