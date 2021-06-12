شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة تأثيرا على صحة الأسنان.. تناول الحليب وتجنب العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم اتباع روتين التنظيف بالفرشاة واستخدام الخيط بصورة صحيحة من أجل تنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم الجيدة بشكل عام، يجب أيضًا أن نأخذ حذرنا تجاه ما نأكل والذى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على أسناننا قوية وصحية على المدى الطويل، فقد تساهم عاداتنا الغذائية الخاطئة فى إصابة أسناننا بالتسوس، بينما تساعد أطعمة معينة فى تنظيف الأسنان بشكل طبيعي، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى .. أفضل الأطعمة لأسنان صحية: 1- الخضروات

يوصي أطباء الأسنان بتناول الخضروات النيئة مثل الخيار والطماطم والخس وغيرها أو أي طعام غني بالألياف لأسنان قوية، حيث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف تنظف الأسنان وتمنع التسوس، بينما يساعد مضغ الخضروات النيئة الأطفال بشكل خاص فى التحفيز الوظيفي لنمو الفك وتقوية عضلاته.

2- الفواكه التى تحتاج للمضغ كثيرًا

تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامينات أساسية ومغذيات جيدة للأسنان، والفواكه التى يساعد تناولها فى إزالة أي طعام عالق في الفم والأسنان بشكل طبيعي، حيث أن الطعام الذي يحتاج للمضغ كثيرًا قبل البلع يعد مفيدًا لصحة أسنانك مثل التفاح.

3- الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم ضرورية لصحة الأسنان، فالكالسيوم مفيد بشكل خاص لمينا الأسنان وهى الطبقة الخارجية التى تحمى الأسنان، كما يمنع التآكل والتسوس، مثل الحليب واللبن الرائب.

4- بذور الشمر

بصرف النظر عن المساعدة على الهضم، تتمتع بذور الشمر بخاصية ممتازة في تنظيف الأسنان، حيث تعمل على إزالة جزيئات الكربوهيدرات العالقة على سطح الأسنان ويمنعها من التسوس.

الأطعمة والمشروبات التى تضر بصحة الأسنان 1- العسل

العسل مفيد حقًا لصحة الجسم ولكن ليس هو الحال بالنسبة للأسنان، فعلى الرغم من خصائصه المضادة للبكتيريا، إلا أنه شكل من أشكال السكر واستهلاكه بكميات كبيرة يؤدي إلى تسوس الأسنان.

2- المشروبات الغازية

أي طعام أو شراب سكري يعزز تكوين طبقة البلاك على الأسنان، حيث تستخدم بكتيريا الفم السكر لإنتاج الأحماض التي تستهدف مينا الأسنان وتتلفها، مثل المشروبات الغازية.

3- الكربوهيدرات

مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة الداكنة وجميعها تضر بصحة الأسنان.