شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. أطعمة تزيد التهابات المفاصل أبرزها الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من التهابات فى المفاصل والتى تصيب كافة الفئات العمرية من شباب وحتى كبار السن ، ولها أسباب مختلفة للاصابة بها ومنها بعض الأطعمة التى يتناولها الشخص دون معرفة أنها تكون السبب لالتهاب المفاصل .

وذكر موقع " health line " الطبى إنه لا توجد وسيلة محددة للقضاء على آلام المفاصل إلى الأبد، إلا أن بعض البحوث أثبتت أن هناك عددا من الأطعمة يطلق عليها اسم "المضادة للالتهابات" مثل زيت الزيتون ، والمكسرات، والأسماك الدهنية ، وغيرها من الأطعمة المفيدة للمفاصل، كما أن هناك أطعمة ترفع من معدلات الالتهاب والألم فى العظام.

ومن أبرز الأطعمة التى تزيد الالتهاب :

الطماطم

الإفراط فى تناول الفاكهة الحمراء الطماطم، يزيد من مستويات حمض اليوريك الموجود فى الدم وهو السبب الرئيس وراء الإصابة بالنقرس.



طماطم

الأحماض الدهنية

كشفت الدراسات الحديثة، أن الأحماض الدهنية أوميجا 6 تزيد الالتهابات وأبرزها التهاب المفاصل الروماتويدى، كما تحتوى الأحماض الدهنية أوميجا 6 كفول الصويا والسمن ، وصفار البيض، واللحوم.

الصودا

الصودا فى المياه الغازية، لها سلبيات كثيرة على الصحة العامة، كما تسبب الإصابة بأمراض السكر والقلب، ووفقا لأحدث الدراسات هناك صلة بين استهلاك الصودا وخطر التهاب المفاصل، والنساء اللاتى يشربن الصودا يوميا لديهن خطر أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 63٪.