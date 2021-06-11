شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دقة 3 أنواع من الكلاب فى شم فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 85٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق من العلماء من إيطاليا والبرازيل مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا للكلاب البوليسية للكشف عن مرض فيروس كورونا، وقاموا بتدريب الكلاب على الشعور بدقة بالمركبات العضوية المتطايرة المحددة لـ كورونا في عينات العرق التي تم جمعها من مرضى COVID-19.

فيما يتعلق بدقة التشخيص، أظهرت الدراسات وفقا للدراسة المنشورة على موقع " medRxiv *، أن الكلاب البوليسية قادرة على تشخيص سرطان الثدي والرئة بدقة تصل إلى 99٪، و فيما يتعلق بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، تظهر الكلاب البوليسية نطاق اكتشاف يتراوح من 77٪ إلى 93٪.



دقة كلاب فى شم كورونا

يتم إنتاج العديد من المركبات العضوية المتطايرة في جسم الإنسان استجابة للالتهاب أو العدوى من خلال التدريب المناسب، ويمكن للكلاب البوليسية أن تشعر بهذه المركبات العضوية المتطايرة التي يتم إطلاقها من الجسم عن طريق الزفير أو العرق أو التبول أو إفراز اللعاب.

في الدراسة الحالية، قام العلماء بتدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف المركبات العضوية المتطايرة التي يتم إطلاقها من مرضى COVID-19 عن طريق العرق.

تم استخدام كلاب من سلالات مختلفة، بما في ذلك الراعي الألماني الأسود والراعي الألماني والراعي الهولندي، تم تدريبهم على خطوتين، ففي الخطوة الأولى، تم إجراء تكييف خاص للمركبات العضوية المتطايرة المرتبطة بـ COVID باستخدام عينات العرق من مرضى كورونا في المستشفى، وفي الخطوة الثانية، تم تدريب الكلاب على "التمييز الشمي" حتى يتمكنوا من التمييز بين المركبات العضوية المتطايرة الخاصة بفيروس كورونا والمركبات غير المحددة.

من أجل التدريب، تم جمع عينات من العرق لأفراد مصابين بفيروس COVID وسلبي COVID على شاش قطني معقم، والذي تم وضعه في عبوات زجاجية ذات سطح معدني، وبعد إزالة الجزء العلوي المعدني، تم وضع البرطمانات الزجاجية مع عينات العرق في صناديق معدنية، والتي تم وضعها بشكل عشوائي أمام الكلاب للتدريب على التمييز، واستمرت كل جلسة تدريبية لمدة دقيقتين و 30 ثانية.

مع مزيد من التحليل، لاحظ العلماء أن ثلاثة كلاب مدربة حددت عينات العرق التي تم جمعها من مرضى مصابين بفيروس كورونا بنسبة 85٪ و 87٪ و 88٪ على التوالي.

توفر الدراسة طريقة واعدة لتشخيص فيروس كورونا على نطاق واسع باستخدام كلاب بوليسية مدربة، وأظهرت الكلاب البوليسية التي تم تدريبها في الدراسة دقة تزيد عن 80٪ في الكشف عن عينات العرق التي تم جمعها من مرضى COVID-19.

يعتقد العلماء أنه يمكن استخدام الكلاب المدربة للكشف الشامل عن COVID-19، خاصة في المطارات أو الملاعب أو أي أحداث واسعة النطاق.