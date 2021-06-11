قرار إيطالي بعد وفاة شابة تلقت لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قيدت الحكومة الإيطالية استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا ليقتصر على الأفراد فوق 60 عاماً.

ويأتي القرار الذي أعلنته الحكومة، الجمعة، بعد وفاة شابة بتجلط دموي عقب حصولها على التطعيم.



وتوفيت كاميلا كانيبا، الخميس، عن 18 عاماً بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو/أيار مما فجر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي-السويدي، الذي يمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

وقال فرانشيسكو فيجليولو، المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19، في مؤتمر صحفي: "سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين".

نصيحة أوروبية

في السياق، نصحت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نزيف دموي نادر.

وقالت الوكالة إنها تدرس حالات الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد التطعيم بجرعتي اللقاح.

وذكرت لجنة السلامة التابعة للوكالة في تقييم لها أنه لا بد من إضافة متلازمة تسرب الشعيرات الدموية كأثر جانبي جديد في النشرة التوضيحية للقاح أسترازينيكا.

وتسبب المتلازمة تسرب الدم من أصغر الأوعية الدموية إلى العضلات وتجاويف الجسم وينتج عنها التورم وانخفاض ضغط الدم.