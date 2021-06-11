شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز U225..الحل السحري لمشاكل الشعر والبشرة بدون ألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عايزة تستعيدي نضارة بشرتك من غير ألم وترجعي لشغلك تاني يوم بصورة طبيعية

عايزة ترجعي لشعرك كثافته وتحسي أن شعرك رجع زي زمان

عايزة تزيلي أي خطوط وتجاعيد وكرمشه لجلد إيديكى وتحسي بنضارة إيديكى تاني مشرقة ومتألقة

كل ده هتلاقيه فقط مع جهاز u225

يشرح الدكتور محمد ممدوح استشاري جراحة التجميل الحروق والوجه والفكين ذلك قائلا :

دائما ما نبحث عن أكثر الإمكانيات والمواد التي تمنح النضارة للوجه وتزيد كثافة الشعر بدون ألم وبأقل مجهود

من هنا جاءت فكرة u225 وهو عبارة عن مسدس إلكتروني يقوم ب٤٠٠ بلس ( شكة) في الدقيقة، والجديد كما يوضح الدكتور محمد أن المريض لا يشعر بألم يذكر بل أيضا يستطيع المريض العودة لممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالي مباشرة

ويذكر الدكتور محمد ممدوح أن أهم مميزات u225 أن نتائجه سريعة وذات تأثير ملحوظ من أول جلسة وإنه يصل لطبقات الجلد العميقة ويتم الحقن إما بprp ،أو الحقن بالخلايا الجذعية والفيتامينات

فمثلا في حاله التجاعيد والخطوط التي تشتكي منها بعض السيدات في اليدين سيتم حقن الجلد لمساعدة اليدين لاستعادة حيويتها ونضارتها وسوف تشعر السيدة بالفرق الواضح من ملمس الجلد وشكله الخارجي

ويضيف الدكتور محمد ممدوح قائلا :

من أكثر الشكاوي التي تتكرر خاصة أثناء جلسات تقويه واعادة تنبيت الشعر هو الألم الذي يشعر به المريض ويجعله ينفر من تلك الجلسات

إلا أن التقنية الموجودة في جهاز u225

تختلف عن باقي الأجهزة تماما حيث يختفي الألم بصورة ملحوظة ، كما أن عمق البلس( الشكة) تصل إلي طبقات عميقه مما يعطي تأثيرا أكثر خاصة مع تركيزه علي بصيلة الشعر،التي تسرع عملية إنبات الشعر وزيادة كثافته وتغذيته

وهذا الجهاز هو الأول من نوعه في مصر والذي يستطيع أن يكون الحل السحر للكثير من مشاكل الشعر والبشرة



د/ محمد ممدوح استشاري جراحة التجميل الحروق والوجه والفكين

عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس

عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل والليزر

زميل جامعة اولسن بكوريا الجنوبية