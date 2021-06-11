كيف تعرفين إذا كان طفلك يعاني من قلق الغرباء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - أغلب الناس فضوليون عندما يلتقون بطفل ليس من عائلتهم، فهم سيقتربون منه، ويحاولون حمله، غير منتبهين أحياناً إلى انزعاج الأم، التي تتصرف بحياء، بينما الطفل يتململ بضيق في يد الشخص الفضولي، فما الذي يشعر به طفلك في ذلك الوقت. خبراء "الخليج 365 وطفلك" يفسرون هذه الحالة التي تنتاب الأطفال الصغار.

ما هو قلق الغرباء؟

يعبّر عن عدم ارتياحه بالبكاء

القلق الغريب هو عندما يكون طفلك غير مرتاح مع الشخص، الذي يمسكه ويصاب بالضيق، خاصة إذا تُرك معه. إنها علامة على التطور العاطفي الصحي والتعلق، حيث إن طفلك الآن يفهم الفرق بينك وبين الشخص الغريب، ويفضلك بشكل مؤكد.

متى يمكن أن يحدث قلق الغرباء؟

يبدأ قلق الغرباء بعد 6 أشهر وقد يستمر حتى 18 شهراً

يميل الطفل عند إحساسه بقلق الغرباء إلى إمالة وإخفاء وجهه، على كتف أو صدر أمه أو أبيه، ويستمر بذلك حتى سن 9 أشهر تقريباً وبعض الأطفال يبقون على هذه العادة حتى 18 شهراً، بعدها يصبحون قادرين على النظر في وجوه الناس الذين لا يرونهم إلا قليلاً.

ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة طفلي؟

اطلبي من الآخرين أن يؤجلوا الأحضان والقبل

1 - إذا كنت تستخدمين جليسة أطفال، فاطلبي منها الحضور في وقت أبكر، بحيث تكونين أنت معهما، تلعبان كلتاكما مع الطفل، فهذا يساعده على الشعور بالدفء تجاه الشخص الغريب قبل أن تضطري إلى المغادرة.

2 - يتفاعل طفلك مع إشاراتك، لذا أظهري الإيجابية حول الشخص الجديد حتى يراه، وسيرتاح هو له إذا شعر بأنك مرتاحة، اطلبي من الأشخاص الجدد أن يتحدثوا بلطف ويريحوا أنفسهم، وليؤجلوا الأحضان والقبلات حتى يشعر طفلك براحة أكبر.

3 – عندما تخرجين من البيت، لا تودعيه بشدة، فمن المحتمل أن يبكي ويحاول إقناعك بالبقاء. لذلك اجعلي الوداع قصيراً ومتفائلًا حتى يكون طفلك أكثر استعداداً للاستقرار عند المغادرة.

4 – شجعيه على محادثة الناس، وكسب صداقتهم، مثلاً إذا كان معك في السوبرماركت، علّميه أن يقول "باي" لموظفة الكاشير و"شكراً" للعامل الذي يضع المشتريات ويساعدك بحملها إلى العربة، الموظفون في المتاجر، مدربون على كسب حب الأطفال وثقتهم، سيبتسمون له ويتفاعلون معه، وتأكدي أنه سيفعل ذلك بنفسه في المرات القادمة.

5 – حاولي أن تنوّعي في صداقاتك الذين تجتمعين معهم في الحدائق مثلاً، خصوصاً من لديهم أطفال، بهذا تجعلين طفلك يتعود على أكبر عدد من الوجوه، احملي طفلك لتعرفيه على الأشخاص الجدد، وإذا أصر علي الاختباء خلف ساقك، قولي له ألن تقول "مرحباً"، ثم تجاهليه، تأكدي أنه سيقولها في المرات القادمة.

6 - تحدثي بشكل إيجابي عن الأشخاص، الذين يقابلهم طفلك معك في الخارج مثلاً أشيري إلى السيدة التي تتنزه مع كلبها، واسأليه: "ألا تمتلك تلك السيدة كلبًا جميلاً". وساعدي طفلك على ربط برنامج كرتوني يحبه بطفل آخر، قولي له: "هل تعلم أن برنامج ليلي المفضل هو Peppa Pig أيضاً؟"