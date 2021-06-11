فئة جديدة على قائمة الممنوعين من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نزيف دموي نادر.

وقالت الوكالة إنها تدرس حالات الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد التطعيم بجرعتي اللقاح.



وذكرت لجنة السلامة التابعة للوكالة في تقييم لها أنه لا بد من إضافة متلازمة تسرب الشعيرات الدموية كأثر جانبي جديد في النشرة التوضيحية للقاح أسترازينيكا.

وتسبب المتلازمة تسرب الدم من أصغر الأوعية الدموية إلى العضلات وتجاويف الجسم وينتج عنها التورم وانخفاض ضغط الدم.

وبدأت اللجنة دراسة هذه الحالات لأول مرة في أبريل/نيسان، وتضيف توصياتها للمخاوف المتعلقة بأسترازينيكا ومنها صلة محتملة بتجلطات دموية نادرة.

وفي الشهر الماضي، نصحت وكالة الأدوية الأوروبية بعدم حقن مَن يعانون من جلطات دموية بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.

وتوسع اللجنة تحقيقها ليشمل حالات التهاب عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ولقاحات أخرى منها فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.