31 ألف إصابة بـ"الفطر الأسود" في الهند.. ماذا عن الوفيات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد المصابين بـ"الفطر الأسود" في الهند إلى 31216 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 2109، بحسب قناة "NDTV" المحلية.

وأكدت القناة أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا (7057 إصابة ووفاة 609 أشخاص) وتليها ولاية جوجارات (5418 إصابة ووفاة 323 شخصا).

وأعلن وزير الصناعة الكيميائية وإنتاج الأسمدة الهندي، ساداناندا جوفدا، في 26 مايو/ أيار الماضي أنه تم تسجيل 11717 حالة إصابة بـ"الفطر الأسود"، ونقلت القناة عن مصدر أن أحد الأسباب الرئيسية لازدياد عدد المصابين بالمرض يعود إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة للفطريات.

وأشار الخبراء إلى أن المرض الفطري المعروف أيضا باسم "العفن الأسود" (Mucormycosis)، يتم تسجيله لدى المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا في قسم العناية المركزة ويتلقون الستيرويدات أو دعم الأكسجين لفترة طويلة، كما يتم تسجيل هذا المرض لدى مرضى السكري الذين يتلقون جرعات كبيرة من الاستيرويدات لفترة طويلة.