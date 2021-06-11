كورونا في ليبيا.. 376 إصابة جديدة و3 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و211 حالة شفاء، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 205 إصابات، و170 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 188 ألفاً و762 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و170 حالة نشطة، ووفاة 3158.





وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التطعيم؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزاً في كل أنحاء البلاد.

وأضاف أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحاً انخفاضاً في الإصابات، وارتفاعاً في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.