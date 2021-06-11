شكرا لقرائتكم شاهد فيلة "هائمة على وجهها" بين مدن وأقاليم الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ أكثر من عام وهي هائمة من مكان إلى آخر في بلاد الصين الواسعة، فأكثر من 14 فيلاً تتجول تأكل وتلهو من دون أن يوقفها أحد.

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وتوقف قطيع الفيلة في غابة بإقليم يونّان بعد المرور عبر مدينة يوشي اليوم الجمعة، بعدما دخل مدينة كونمينغ عاصمة الإقليم وغادرها رغم محاولات تغيير مساره بعد رحلة قطع خلالها مئات الكيلومترات من غابات في جنوب البلاد.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فيلا تخلف عن القطيع وابتعد عنه لمسافة 12 كيلومترا في الأيام الماضية.

رحلة نحو الشمال

وكان القطيع، الذي يضم ثلاثة أفيال صغيرة، قد بدأ رحلته نحو الشمال قبل أكثر من عام حيث غادر محمية للفيلة في شيشوانغبانا بالقرب من الحدود مع ميانمار.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع القطيع للاتجاه شمالا.

وتناقصت المساحة المتاحة للأفيال الباقية في الصين تدريجياً على مر الأعوام، إذ حلت مزارع الموز أو الشاي أو المطاط محل الغابات الاستوائية في شيشوانغبانا أو تم استخدام الأرض في زراعة مواد خام تُستخدم في الطب التقليدي الصيني.