شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض تصيب جلدك تشير لإصابتك بمرض مناعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلل الجهاز المناعى يسبب مشاكل عديدة، ومن أبرز المناطق التى تظهر فيها الأعراض مباشرة هو الجلد، حيث أن الجلد هو مرآة لكافة أجهزة الجسم ويتأثر مباشرة بوجود أى مرض فى الجسم ويتغير وفقا لطبيعة الاصابة بالمرض ومنها الأمراض المناعية.

ووفقا لموقع "the health" فإن هناك عددًا من الأمراض الجلدية التى تصيب جسم الإنسان بسبب خلل الجهاز المناعى والإصابة بالأمراض الروماتيزمية، وأبرز هذة الأمراض هى:



اشعة الشمس

1-طفح فى الجلد وظهور بقع دائرية حمراء فى مناطق متفرقة .

2- حساسية من ضوء الشمس وتسبب الحكة والهرش .

3- ظهور حبيبات ذات ألوان متعددة على الوجه.

4- تقرحات الفم وبقع بيضاء وحمراء اللون .

5- تساقط الشعر بكثافة .



جروح الجلد

هذه الأعراض يصحبها خمول عام فى الجسم والتهابات فى المفاصل، وتعتبر جميع هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض الزئبة الحمراء الذى يصاحبه إصابات فى القلب والكلى والجهاز العصبى.

وأشار التقرير، إلى أنه لابد من استشارة الطبيب المتخصص فى الأمراض الروماتيزمية على الفور وليس الأمراض الجلدية، لاتخاذ العلاج الدوائى اللازم لهذه الحالات حتى لا تسبب مضاعفات تؤثر على حياة الأشخاص المصابين بها لفترات زمنية طويلة ، كما أن العلاج الدوائى غالبا ما يستغرق أوقاتا طويلة بسبب الأمراض المناعية التى تستمر مع الشخص على مدار حياته.

وذكرت الدراسات أن هناك الكثير من الأشخاص يصابون بمرض المناعة الذاتية دون أن يعلموا والمرض ببساطة ينتج عن حالة يهاجم فيها جهاز المناعة الخاص بك عن طريق الخطأ جسمك، فبدلا من محاربة الفيروسات والبكتيريا فقط، يبدأ فى محاربة أعضاء الجسم وكأنها جسم غريب يجب التصدى له، ففى مرض المناعة الذاتية، يخطئ نظام المناعة بشأن جزءًا من جسمك مثل مفاصلك أو بشرتك أو عضو من أعضائك، ويطلق البروتينات التى تسمى الأجسام المضادة التى تهاجم الخلايا السليمة.