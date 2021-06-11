علاجات منزلية لالتواء الكاحل

بيروت - نادين محمد -

الكاحل هو المفصل الأكثر إصابة في الجسم. يمكن أن يحدث عندما تدير كاحلك عند القيام بشيء بسيط مثل المشي. في كثير من الحالات ، لا يتطلب التواء الكاحل التدخل الطبي. ومع ذلك ، يجب أن يعالج الطبيب التواء شديد أو كسر في العظام.

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تشمل الأعراض الشائعة لالتواء الكاحل ما يلي:

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ألم مفاجئ بعد التواء أو دحرجة الكاحل

تورم

كدمات

عدم القدرة على المشي الطبيعي

الألم عند لمسها

مجال محدود للحركة في مفصل الكاحل

بالإضافة إلى هذه الأعراض ، قد يشمل كسر الكاحل أيضًا:

ألم وانتفاخ لا يختفي بعد يوم أو يومين

عدم القدرة على تحمل الوزن على الساق المصابة

قلة الدورة الدموية

1. الراحة

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يعرف كل رياضي أو أم هذا العلاج القديم للالتواءات الطفيفة ، ويوصي الأطباء به لأنه فعال :

الراحة - ابتعد عن الإصابة لبضعة أيام واحصل على قسط كافٍ من الراحة

الثلج - يوضع البارد على الكاحل عدة مرات في اليوم لتقليل الألم والتورم

الضغط - ضع ضمادة ضغط ثابتة أو مرنة للحد من التورم

الرفع - تقليل تدفق الدم والسوائل الأخرى عن طريق رفع الكاحل فوق مستوى القلب.

2. العلاج بالضغط البارد

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يستخدم العلاج بالضغط البارد نفس مفاهيم العلاج السابق ولكنه يضيف التكنولوجيا الحديثة إلى هذا المزيج. بدلاً من وضع كيس ثلج على كاحلك ، يستخدم نظام العلاج البارد غلافًا متوافقًا مع الجسم مع غرف مدمجة تسمح بتدفق الماء البارد والهواء المضغوط عبر الغلاف. يظل الماء البارد المتداول في نفس درجة الحرارة العلاجية ، ويخلق الهواء المضغوط تأثير يقلل بسرعة التورم ويزيد التصريف اللمفاوي لتسريع إصلاح الأنسجة التالفة. والنتيجة هي برودة تدوم لفترة أطول تساعد الأنسجة التالفة على التعافي بشكل أسرع.

3. أملاح إبسوم

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بعد بضعة أيام ، يمكنك نقع كاحلك في حمام دافئ بملح إبسوم. من المهم استخدام البرودة فقط خلال الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة ، لأن استخدام الحرارة يمكن أن يساهم في الواقع في حدوث التهاب إضافي أثناء المراحل الأولى من الشفاء. يمكن أن يساعد ملح إبسوم في تهدئة آلام العضلات والأنسجة الضامة. يمكنك نقع كاحلك مرة أو مرتين يوميًا لتقليل الانزعاج.

4. كمادات طبيعية

هناك مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية المضادة للالتهابات في خزانتك. إذا كنت ترغب في تجربة كمادات تقليدية للمساعدة في تقليل التورم ، ففكر في تجربة الكركم أو الثوم أو البصل أو زيت الخروع أو زيت الزيتون. يمكن تسخين أي من هذه المكونات بلطف ووضعها على الكاحل الملتوي ثم لفها بضمادة لعدة ساعات.

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