تأثير كورونا على مرضى السكري.. مضاعفات خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من مضاعفات الإصابة "بكوفيد-19" بشكل أكبر من غيرهم.

وتقول الطبيبة الروسية آنا بيلييفا، مختصة الغدد الصماء، إن المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، معرضون للإصابة بمضاعفات خطيرة أكثر من غيرهم عند إصابتهم بـ"كوفيد-19"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت أن هؤلاء المرضى يحتاجون لرعاية طبية خاصة، وتتمثل مهمة الطبيب في هذه الحالة في منع تطور نقص السكر في الدم وارتفاع السكر في الدم، وكذلك الحماض الكيتوني السكري.

وأضافت المختصة: "ليست كل الحبوب آمنة في حالة المرض الشديد، يجب أن يختار الطبيب العلاج. مستوى السكر في الدم المستهدف لدى مرضى السكري في المستشفى هو 7.8 إلى 10 مليمول/ لتر."

وقالت الطبيبة في مقابلة مع موقع iz الروسي، إن الإصابة بـ"كوفيد-19" يمكن أن تطور مقاومة كبيرة للأنسولين ولكن بعد التعافي تعود المستويات إلى حالتها الطبيعية.