كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - الإنجاب هو حلم كل امرأة بعد الزواج.. تظل تنتظره يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر حتى يتحقق، وإن شعرت بصعوبة تحقيقه وتأخره، لجأت للطبيب وعملية الحقن ألمجهري.. ولأن العملية تحتاج لشروط ولإعداد سابق ومتابعة بعد العملية، وبحثاً عن الأسباب وعلامات النجاح وشروطه؛ كان لقاؤنا مع الدكتور عبد الحميد ألسبيلي، أستاذ أمراض النساء والولادة

شروط نجاح الحقن المجهري

لابد من الحصول على تفاصيل واضحة بالموجات فوق الصوتية

أولاً.. الخبرة مهمة، فالممارس الماهر لديه يد ثابتة، ويتعامل مع المراكز التي تكون لديها أجهزة حديثة، ولا تبخل في اختبارات ما قبل الحقن لكِ ولزوجكِ، ويحرص على نقل الجنين الوهمي في وقت قبل الحقن المجهري

ثانياً.. الحصول على تفاصيل واضحة بالموجات فوق الصوتية عن شكل تجويف الرحم وطوله، التأكد من عدم وجود نزيف أو دم في القسطرة، استخدام المراقبة المتزامنة بـالموجات فوق الصوتية؛ إذ تذهب القسطرة باستخدام مسبار عبر البطن.

ثالثاً.. ترك القسطرة في مكانها لأكثر من دقيقة واحدة للسماح للسائل بالانتشار، الاهتمام بنوع القسطرة المستخدمة، إزالة جميع المخاط من قناة عنق الرحم قبل نقل الجنين، وعدم لمس قاع الرحم.

رابعاً.. الراحة في الفراش لمدة 30 دقيقة بعد الحقن، استخدام مضادات البروستاجلاندين لمنع تقلصات الرحم، إزالة الأشكال المائية إذا كانت موجودة؛ لتجنب استخدام منحنى لتقويم قناة عنق الرحم.

تأثير العمر على نجاح الحقن المجهري

عمر الزوجة يؤثر في نجاح الحقن المجهري، فالتأخر بعد سن الأربعين يقلل من فرص نجاح الحمل، كما أن جودة الحيوانات المنوية وعددها تؤثر في نجاح الحقن المجهري، فيمكن للحيوان المنوي المشوَّه أن يؤدي إلى فشل الحمل

الاستعداد الصحي.. قبل الحقن المجهري

نجاح فرص الحمل.. بنقل الأجنة، تصبح أعلى إذا كنتِ تشعرين بالسعادة والتسلية

يساعد تناول مكمّل حمض الفوليك على تقليل مخاطر العيوب الخلقية، لذلك قد تحتاجين إلى تناوله قبل الحقن المجهري بثلاثة أشهر.

استشيري طبيبك عن مقدار ما يجب تناوله من فيتامينات تتضمن حمض الفوليك وفيتامين "د" وجميع فيتامينات "ب"، إلى جانب الحفاظ على رطوبة جسمك.

رطوبة الجسم تساعد في الحصول على صحة جيدة، وتمنع تقلصات الرحم؛ عن طريق الحفاظ على تغذية عضلاتك وتخفيف هرموناتك في مجرى الدم.

تسخين الجزء السفلي من بطنك قبل الحقن؛ تجربة وسادة تدفئة أو عبوة أرز قبل الحقن المجهري لتدفئة المنطقة، تسخين البطن قبل الحقن فقط وليس بعده.

تناول الخضار المطبوخ ومرق العظام الدافئ وتجنب الكربوهيدرات ومنتجات الألبان البسيطة التي قد تزيد من إنتاج البلغم وتؤثر في بيئة الرحم.

تجنب التمارين العنيفة والرفع الثقيل؛ منعاً من شد عضلات الرحم، يمكنكِ الالتزام بالأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي اللطيف واليوجا.

نجاح فرص الحمل.. بنقل الأجنة، تصبح أعلى إذا كنتِ تشعرين بالسعادة والتسلية، وقضاء وقت ممتع مليء بالضحك والإيجابية في يوم الحقن المجهري.

نصائح بعد الحقن المجهري

تناول الأغذية المتوازنة..أحد سبل نجاح الحقن المجهري

خذي الأمور ببساطة واعتني بنفسك، ويعد هذا وقتاً مهماً للتغذية الجيدة، احصلي على قسطٍ كافٍ من النوم واستمعي إلى جسدك، إذا كنتِ تشعرين بالقلق؛ فيمكنكِ الخروج إلى نزهة هادئة في مكان مريح.

الامتناع عن ممارسة الرياضة والعلاقة الحميمة: لست بحاجة إلى تقييد جميع أنشطتك العادية، يمكن القيام ببعض الأنشطة الرياضية.

تناول الأغذية المتوازنة - كثير من البروتين والألياف والخضروات- تعد أحد سبل نجاح الحقن المجهري، وهو نفس النظام الغذائي الذي عليكِ تناوله طوال فترة العلاج والحمل.

تجنب بعض الأطعمة مثل الأسماك عالية الزئبق وجميع المواد الضارة مثل النيكوتين والكافيين، والمداومة على الفيتامينات أو المكملات الغذائية التي يجب تناولها.

تجنب درجات الحرارة العالية؛ مثل أحواض الاستحمام الساخنة، حمامات البخار، أو أي نشاط يرفع درجة حرارتك الداخلية.

طلب الدعم من المحيطين.. هذا هو الوقت الذي تحتاجين فيه إلى الدعم ، ولا تحاولي تحمل الضغط بمفردك، دعي الآخرين يشاركونك مشاعر انتظار النتيجة.

أسباب الحقن المجهري

وجود أجسام مضادة لدى الزوجة أو الزوج..سبب للحقن المجهري

إصابة الزوجة بانسداد في قناتي فالوب، وكذلك الحالات التي لم تنجح فيها محاولات التلقيح الصناعي ثلاث مرات. الحالات التي تعاني فيها الزوجة من ضعف التبويض، الذي لا ينفع معه الوسائل المعتادة للتنشيط، وكذلك الإصابة بتكيس المبايض. الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، التي ينتج عنها انسداد الأنابيب والتصاقها وفشلها في نقل البويضات، وقلة تركيز الحيوانات المنوية أو أن تقل حركتها. حالات وجود أجسام مضادة لدى الزوجة أو الزوج، ويعتبر الحقن المجهري أنسب وسيلة في حالة ضعف مخزون المبيض الذي يحدث للزوجة غالباً بعد سن 37 سنة.

أعراض وعلامات نجاح الحقن المجهرى

التقلصات إحدى علامات نجاح الحقن المجهري